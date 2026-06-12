Най-красивите езера, които никога вече няма да видим
Климотичните промени и отклоняването на реки за напояване са големите причини
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Климотичните промени и отклоняването на реки за напояване са големите причини
Десетима членове на ислямистката групировка "Боко Харам" бяха осъдени на смърт в африканската държава Чад по обвинения в тероризъм, предаде Ройтерс, п...
Екстремисти от нигерийската групировка "Боко Харам" са атакували Чад през нощта. Това е първото такова нападение на територията на тази държава. Бойц...