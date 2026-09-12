Най-красивите езера, които никога вече няма да видим
Климотичните промени и отклоняването на реки за напояване са големите причини
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Климотичните промени и отклоняването на реки за напояване са големите причини
Най-видимо е намаляло нивото на Рибното от Седемте езера
Те са известни още като "Паниците"
Как са открили бедстващия французин
Добър изглед към тях има от пътеката от връх Мусала
Намира се в до Седемте рилски езера
Те образуват най-голямата езерна група в Пирин
Познати сред планинарите още като Джендемски езера
Мястото е красиво, в близост има и борова гора
Намират се в Пирин планина
Намират се в Източните Родопи
До град Смолян
Туристите вече ще стигат по-лесно до желаната цел в планината
Зрители на NOVA сигнализираха за поредното нарушение през уикенда
откриха система от солени езера на планетата
На туристите се предлага превоз с джип до езерата срещу 15 лв.
Следващата седмица ще бъде подновен проектът за реновирането на пътеките до Езерата
Екип експерти от министерството влезе в офисите на Национален парк „Рила”
Руснаци са сред водещите купувачи на елитни жилищни имоти в Рим и на италианските езера, се казва в съобщение на на международната консултантска компа...
Двама варненци са се изгубили в района на Седемте рилски езера, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския червен кръст (БЧЛ). Къс...