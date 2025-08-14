Кризата с водата в Плевен. Спешно решение

Кметове, областни управители на Плевен и министър Иван Иванов се срещнаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да търсят решение на критичната ситуация с безводието
В разговора участва и ръководството на местния ВиК холдинг.
От три дни Плевен е без вода заради авария на магистрален водопровод. Това е трето поредно лято, в което плевенчани са с режим на водата.
Обединихме се, че Плевен ще преразгледа проектите, които е предал към МРРБ. Така ще може да се включи подмяна на Вик мрежата, което е основен проблем за града, съобщи кметът Валентин Христов.
80% загуба на вода
Имаме 80% загуба във водопреносната мрежа. Ще подадем документи за промяна на проекти. През следващата седмица започват сондажи за нови водоизточници в града, допълни той.
Подмяна на ВиК мрежата
Водата ще бъде изследвана за питейна годност. През септември започва подмяна на ВиК мрежата в спешен порядък.
Градът има нужда от 800 литра в секунда
Плевен има нужда на 800 литра на секунда, а в момента дебитът е силно намалял. Градът трябва да премине цялостен ВиК воден цикъл, ще отнеме около 2 години цялостната подмяна. Ще се започне от най-пострадалите от безводие квартали, каза още кметът.
Министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че е постигнато съгласие за изменение на ВиК проектите на град Плевен.
