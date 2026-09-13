Кризата с водата в Плевен. Спешно решение
От три дни градът е без вода заради авария на магистрален водопровод
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От три дни градът е без вода заради авария на магистрален водопровод
Правителството учреди ограничено вещно право в полза на община Банско за изграждане на обект „Довеждащ водопровод от каптажи „Караманица – 2" и „Карам...
След като пет години хората от Меричлери разчитаха на питейна вода от водоноски, заради високите количества на манган и арсен във водата им, от понеде...
Три села в община Сандански вече имат нов водопровод. В момента се извършват последните дейности по асфалтирането на разкопаните участъци. През лятото...
Благоевград. По стара българска традиция с ритуална първа копка в сряда стартира изпълнението на европейски проект в община Симитли. "Реконструкция и...
Благоевград. Община Благоевград ще получи 315 000 лева за изграждането на водопровода и канализацията на село Логодаж. Решението за отпускането на цел...