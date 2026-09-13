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Три села с нов водопровод

Три села с нов водопровод

Три села в община Сандански вече имат нов водопровод. В момента се извършват последните дейности по асфалтирането на разкопаните участъци. През лятото...

04 април | 17:45
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