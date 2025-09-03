Обрат с цената на водата. КЕВР проговори

Нов начин за подпомагане на потребителите, които не могат да си плащат сметките за вода, предлага Комисията за енергийно и водно регулиране, става ясно от становище на регулатора по проекта на нов Закон за водоснабдяването и канализацията, предаде финансовият портал pariteni.bg.

Поправките предвиждат в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон, в Закона за социално подпомагане да се запише, че „основни жизнени потребности“ са достатъчно храна, облекло и жилище, съобразно социално-икономическото развитие на страната, както и месечен минимум вода. Хората, които нямат нужните доходи, да получават помощ в размер, съответстваща на месечния минимум вода.



От КЕВР критикуват отново принципа за социална поносимост на цената на водата. Тя е в противоречие с останалите принципи за ценообразуване – съответствие между икономическата част на бизнес плана и предлаганите цени; възстановяемост на икономически обоснованите разходи; прилагането на икономически обоснована норма на възвръщаемост на вложения капитал; съответствие между цените и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите; прилагане на принципа „замърсителят плаща“; избягване на кръстосано субсидиране, пишат от регулатора в становището си.



Според него цените на ВиК услугите следва да възстановяват икономически обоснованите разходи на ВиК дружествата – което е фундаментално изискване на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.



„Съобразно горното, считаме, че принципът за социална поносимост на цените не следва да ограничава утвърждаването на икономически обосновани цени, а следва да се прилага за определяне на механизми за подпомагане на социално уязвимите групи потребители“, категорични са от КЕВР.



Те предлагат в Закона за ВиК да се запише, че „социална поносимост на цената на ВиК услугите“ е налице в случаите, когато стойността на ВиК услугите, определена на база минимално месечно потребление на вода за питейно-битови нужди от 2,8 куб. м. на лице от домакинство, не надхвърля 2,5 на сто от медианния доход на човек от домакинството по данни на НСИ за съответната административна област.



От една страна, при досегашната си практика КЕВР е установила, че предоставяните от НСИ данни за доход на лице от домакинство са с ниска степен на надеждност, като за редица области грешките надхвърлят прага от 15%, посочват от регулатора.



В предложената нова редакция на правилото за определяне на социална поносимост се въвежда ново изискване за „медианен доход на лице от домакинство“.



Същевременно нормата от 2,8 куб. м. на едно лице изобщо не е минимално месечно потребление, доколкото това са 93 литра/жител/ден. Тази норма е въведена през 2005 г. и от тогава не е изменяна вече почти 20 години.



Съгласно отчетните данни за 2023 г., редица ВиК оператори са отчели фактурирано битово потребление под това ниво (фактурирана вода на битови потребители, отнесена към брой обслужвано население) – включително в областите Видин (91 л/ж/д), Ямбол (91 л/ж/д), Кърджали (90 л/ж/д), Шумен (88 л/ж/д), Монтана (87 л/ж/д), Разград (85 л/ж/д), Смолян (84 л/ж/д), Хасково (84 л/ж/д), Търговище (74 л/ж/д) и Сливен (71 л/ж/д).

