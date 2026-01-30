Русия атакува Украйна в разгара на полярен студ

Русия изстреля през изминалата нощ балистична ракета и над сто дрона срещу Украйна, съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от Франс прес. Атаката идва само ден след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че Москва е приела да спре ударите срещу Украйна „за една седмица“.

„В периода от 18 ч. на 29 януари и през нощта срещу 30 януари врагът изстреля балистична ракета Искандер-М и 111 безпилотни летателни апарата“, съобщиха от украинските ВВС. По данни на военните са били атакувани общо 15 локации на територията на страната, като украинската противовъздушна отбрана е свалила 80 дрона.

Изявлението на Тръмп от вчера предизвика изненада, след като той обяви, че лично е поискал от руския президент Владимир Путин да прекрати ударите срещу Киев и други украински градове за една седмица и че Путин се е съгласил. Белият дом обаче не предостави допълнителни подробности за рамката или механизма на това предполагаемо спиране на огъня.

Американският президент обясни искането си с настъпващата изключително тежка студена вълна в Украйна, на фона на сериозните проблеми с електроснабдяването и отоплението, причинени от продължаващите руски удари по енергийната инфраструктура.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви снощи, че разчита на активната подкрепа на САЩ за спиране на атаките срещу енергийната система на страната поне за седмица, за да се предотврати хуманитарна криза.

Според украинската хидрометеорологична служба от неделя до вторник се очаква изключително студено време, с нощни температури между -20 и -27 градуса, а на места и до -30 градуса, което допълнително изостря последиците от ударите срещу критичната инфраструктура.

