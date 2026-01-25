Свят

Масирана украинска атака разтърси голям руски град

Поразена е енергийна инфраструктура, губернаторът говори за най-мащабния обстрел на града

25 яну 26 | 7:20
Иван Ангелов

Украинските сили са извършили масивна атака срещу руския град Белгород, при която са нанесени щети на енергийната инфраструктура, но без данни за жертви. Това съобщи губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Информацията беше разпространена от Ройтерс.

Атаката над Белгород

В публикация в Телеграм Вячеслав Гладков определи случилото се като „най-мащабното обстрелване на град Белгород“, административен център на едноименната руска област. По думите му са били засегнати ключови енергийни обекти, като една сграда е била запалена след удара.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви губернаторът. Той допълни, че фрагменти от свален дрон са нанесли щети по жилищни сгради в близко до града село.

Експлозии и продължителен обстрел

В канали в Телеграм се съобщава, че обстрелът над Белгород в събота вечер е продължил известно време. Очевидци говорят за поредица от експлозии, които са се чували в различни части на града, като към момента няма информация за пострадали хора.

Белгород и регионът около него редовно стават обект на атаки, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Градът се намира в близост до границата и често е подлаган на обстрел и удари с дронове.

Удари и по украински позиции

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че руските сили са извършили 42 атаки по украински позиции в района на Покровск в събота, информира Укринформ. Според украинската страна боевете в района са били интензивни през целия ден.

Отделно руските сили са атакували с дронове украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма данни за загинали, но по информация на украинските власти са нанесени щети на жилищни сгради и превозни средства.

Автор Иван Ангелов

