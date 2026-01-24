Идва най-чаканата среща. Кога ще се видят Зеленски и Путин

Вашингтон смята, че скоро може да се състои среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Това пише Axios, като цитира високопоставен представител на администрацията на президента Тръмп.

"Много сме близо до среща между Путин и Зеленски", каза източникът, добавяйки, че преди това трябва да се организират допълнителни тристранни преговори.

"Мислим, че не сме далеч от това. Ако продължим по настоящия курс, ще стигнем до това," вярва той.

Според медията хората на Тръмп смятат, че преговорите между представители на Русия, САЩ и Украйна, които днес приключиха в Абу Даби са оправдали очакванията.

Както съобщи Ройтерс, позовавайки се на американски служител, следващият кръг преговори с участието на представители на Русия, Съединените щати и Украйна, е насрочено за 1 февруари отново в Абу Даби.

