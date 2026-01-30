Зеленски обяви начало на примирие между Украйна и Русия. Коментарите  

Информацията за енергийното примирие между Русия и Украйна предизвика дъжд от реакции в украинските и руските социални мрежи.

След като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е поискал от Москва да прекрати ударите по украински градове заради очаквания екстремен студ, говорителят на Кремъл Дмитри Песков даде уклончив отговор, но президентът Зеленски излезе с категорична позиция.

Във вечерната си реч той заяви, че енергийното примирие влиза в сила тази вечер.

Зеленски благодари на Съединените щати за усилията им да спрат ударите в енергетиката и изрази надежда, че Вашингтон ще успее да осигури енергийното примирие.

"Ситуацията сега през нощта и в наши дни, реалната ситуация в нашите енергийни обекти, в нашите градове, ще покаже това," каза Зеленски.

В публикацията си в социалната мрежа X украинският лидер нарече важно изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп "относно възможността да се осигури охрана на Киев и други градове в Украйна от руски удари по време на този зимен студ."

Зеленски също така потвърди, че това примирие е било договорено на преговорите в ОАЕ миналия уикенд, но не даде подробности какво включва.

Информацията за това примирие е най-обсъжданата в социалните мрежи, карайки някои коментатори да се притесняват, други да се радват, а трети да влизат в ожесточени спорове.

Украинците твърдят, че Русия мълчаливо е дала заповед привечер да не се открива огън по енергийни съоръжения в Украйна до 2-3 февруари.

Военните кореспонденти на Москва се опасяват, че това е само началото на подготвяна по-широка схема и отказ от твърдата позиция, че не трябва да има временни примирия, а дългосрочна сделка.

Други обаче опонират, че ако тежестта на възстановяването на разрушената енергийна система падне върху Русия след края на войната, по-добре е да не се обстрелват, защото така ще се спестят пари.

Ветеран от Вагнер пък отрече информация за такова примирие, като заяви, че в момента няма официална заповед от Генералния щаб.

Журналистът на Financial Times Кристофър Милър пише, че украинските власти са научили за примирието от думите на Тръмп и все още не са сигурни, че то наистина е влязло в сила.

Според синоптиците, в края на януари и началото на февруари в Украйна се очаква остър студен период: на 1-3 февруари температурата в повечето региони ще падне до минус 20-27 градуса през нощта, с изключение на Закарпатието и южната част.

В същото време на някои места температурата може да падне и до минус 30 градуса.

