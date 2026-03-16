Дрон подпали резервоар с гориво: хаос и евакуация на летището в Дубай

Полетите на едно от най-натоварените летища в света бяха сериозно нарушени, след като пожар в резервоар за гориво временно парализира работата на Dubai International Airport. Инцидентът е станал рано тази сутрин, след като дрон е проникнал в зоната на летището и е предизвикал силен взрив и последвал пожар.

Очевидци разказват, че огромни пламъци са се издигали в небето близо до пистите, преди пожарникарските екипи да успеят да овладеят огъня. Заради инцидента авиационните власти временно затвориха летището, което доведе до отменени, забавени и отклонени полети.

Според данни от системата за проследяване на самолети Flightradar24, редица полети от Великобритания, Ирландия, Индия и Пакистан са били върнати обратно към летищата, от които са излетели. Някои самолети са били насочени и към друго голямо летище в града – Al Maktoum International Airport, разположено на около 65 километра от центъра на Дубай.

Междувременно авиокомпанията Emirates съобщи, че ограничен брой полети постепенно ще бъдат възобновени след 10:00 часа местно време.

Пътници на летището разказват за напрегната ситуация и внезапна евакуация. Радж Дхолакия, който е чакал полет за Торонто през Ню Йорк, споделя, че властите са евакуирали целия етаж около три изхода за качване, съобщава CNN.

„Имаше стотици хора – някои почиваха, други спяха или се разхождаха. Изведнъж всички бяха инструктирани да се насочат към най-близките стълбища и да слязат надолу“, разказва той.

По думите му ескалаторите бързо са се задръстили, а дори асансьорите са били използвани, докато хората се опитвали да напуснат зоната. На сборния пункт се събрали близо хиляда пътници. Поради липса на места за сядане мнозина били принудени да седнат направо на пода.

В същото време таблата за заминаващи все още показвали десетки полети със статус „последно повикване“, „затворени врати“ или „качване на борда“, което предполага, че част от пътниците вероятно са чакали директно в самолетите на пистата.

От медийната служба на Дубай съобщиха, че пожарът е бил успешно овладян, а след удара на дрона няма данни за пострадали. Властите призоваха пътниците да се свържат директно със своите авиокомпании за най-актуална информация относно полетите им.

