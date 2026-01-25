Стана ясно кога продължават преговорите за мир в Украйна

Следващият етап от преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на Съединени щати ще се проведе идната неделя в Абу Даби. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Ройтерс.

Според източника разговорите от вчера са довели до напредък, макар и без конкретно споразумение. „Стигнахме до много подробни детайли и следващата неделя, дай боже, ще има още една среща, на която ще доведем тази сделка до нейния окончателен завършек“, заяви представителят, който пожела анонимност.

Основен и най-чувствителен въпрос в преговорите остава спорът за териториите, и по-специално съдбата на Донбас. Именно този елемент продължава да блокира постигането на окончателно политическо споразумение между двете страни, въпреки усилията на американската дипломация.

Разговорите се провеждат на фона на рязка ескалация на бойните действия. Русия извърши масиран обстрел с дронове и ракети срещу Украйна, при който загина един човек, а над 30 бяха ранени. Атаките нанесоха сериозни щети на енергийната инфраструктура, като към момента около 800 хиляди жители на Киев са останали без електрозахранване.

Комбинацията от дипломатически опити за пробив и продължаващ военен натиск подчертава крехкия характер на преговорния процес и риска той да бъде подкопан от развитието на бойното поле още преди да се стигне до реално споразумение.

