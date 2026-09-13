Един метал задмина злато и петрол! Преобръща индустрията, складовете празни
Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
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Световните гиганти изправени на нокти. Западът губи топилни мощности, а Китай държи все по-здраво ключа към пазара
Суши, наводнения и екстремни температури заплашват реколтата, цените на храните, енергията и глобалната търговия, а икономическите щети могат да се ус...
Италианска компания изкупува 1/4 от световната реколта, върти бизнес за 18 милиарда евро годишно
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
Цените скочиха със 70%, цялото строителство е застрашено
Цената му отлетя в небето, определя новата икономическа карта
Върви към 17 000 долара за тон, разтърси индустрията
Ще се намали въздействието на минното дело и ще се осигурят суровини за бъдещи зелени технологии
Проектите ще се възползват от опростена процедура за издаване на разрешителни
Недостигът на суровини в Европа поставя тази тема на дневен ред
Мерките не трябва да се вземат прибързано и не трябва да причиняват щети на Русия
Гласува се нов закон
Американският производител на е- автомобили е изправен пред значителен инфлационен натиск в суровините и логистиката
Кабинетът прие промени в наредбата за биогоривата
Физически лица отново ще могат да предават на вторични суровини битови отпадъци от черни и цветни метали. Възможността става отново достъпна за гражда...
Свръхпредлагането, по-скъпият долар, очакваното повишение на лихвите, което тревожи инвеститорите, и фактът, че няма сериозно намаление на търсенето,...
Благоеврад. 48 обекта за производство на хляб и хлебни изделия в Пиринския край са проверени от инспекторите от отдел „Контрол на храните" към ОДБХ –...