Войната за какаото! Как две държави разтърсиха световния пазар

Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически войни на XXI век.

В нея няма армии. В нея няма ракети и танкове. Но оръжията са не по-малко безпощадни - климатът, борсовите спекулации, европейските регулации и милионите дребни фермери, които отглеждат какаови дървета в тропиците на Западна Африка.

След историческия ценови шок през 2024 г., когато какаото за кратко премина границата от 12 000 долара за тон - повече от четири пъти над обичайните си нива, световният пазар отново започва да нервничи. Само през последните дни борсовите контракти поскъпнаха рязко заради опасенията, че климатичният феномен Ел Ниньо може отново да унищожи реколтата.

Експертите предупреждават, че Европа е далеч по-уязвима, отколкото изглежда.

Две държави диктуват цената на шоколада

Малцина осъзнават колко концентриран е световният пазар. Близо 70 процента от цялото какао идва само от две държави - Кот д'Ивоар и Гана.

Само Кот д'Ивоар осигурява около 40 процента от глобалната реколта. В тази страна повече от два милиона души живеят пряко от какаото. Заедно с Гана двете държави практически държат ключа към една индустрия за над 130 милиарда долара годишно.

Именно затова всяка суша, всяка епидемия по дърветата или политическо напрежение в региона мигновено се превръща в световна икономическа новина.

Когато климатът движи борсите

Какаовото дърво е изключително капризно. То расте само в тесния тропически пояс около екватора, където температурата, влажността и валежите трябва да останат почти постоянни.

През 2023 и 2024 година комбинацията от суша, необичайно високи температури и болести по насажденията унищожи голяма част от реколтата в Западна Африка. Производството се срина, а цените буквално експлодираха.

Сега опасенията се връщат. Американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) предупреждава за висока вероятност от нов силен цикъл на Ел Ниньо през следващите сезони. Световната метеорологична организация също прогнозира значително влияние на климатичния феномен върху глобалните валежи и температури.

За борсите това означава едно - риск. А рискът почти винаги означава по-високи цени.

От фермата до шоколада

Парадоксът е впечатляващ. Фермерите в Африка получават едва малка част от цената на крайния шоколад. Истинската печалба остава при международните търговци, преработвателите и големите шоколадови компании.

Затова през последните години Кот д'Ивоар и Гана започнаха да водят собствена икономическа битка. Двете държави се опитват да продават какаото си при по-добри условия и постепенно да увеличават дела на местната преработка, вместо само да изнасят суровината.

Целта е Африка вече да не бъде единствено доставчик на какаови зърна, а производител на продукти с висока добавена стойност.

Европа сама усложнява пазара

Към климатичните проблеми се добавя и нов фактор. Европейският съюз въвежда все по-строги правила срещу обезлесяването. Компаниите ще трябва да доказват, че използваното какао не идва от площи, изсечени след определена дата.

Целта е опазването на тропическите гори. Но бизнесът предупреждава, че голяма част от дребните африкански производители трудно ще изпълнят новите административни изисквания.

Така предлагането за европейския пазар може допълнително да се свие именно когато климатът вече намалява реколтите.

Появяват се нови играчи

В същото време световната карта на какаото постепенно се променя. Производството расте в Еквадор, който вече е сред най-големите производители извън Африка. Разширяват се насажденията в Бразилия, Индонезия и Индия.

Но засега никой не може да компенсира напълно зависимостта от Западна Африка.

Защо шоколадът вече няма да бъде евтин

Големите производители започват да променят рецептите. Някои намаляват съдържанието на какао. Други използват повече ядки, карамел или алтернативни съставки. Появява се и т.нар. "скрита инфлация" - опаковките стават по-малки, а цената остава същата.

При премиум шоколадите подобни компромиси трудно могат да бъдат направени. Именно затова най-силно са засегнати малките производители, които държат на качеството.

Следващата битка ще бъде за земята

Истинската война за какаото тепърва започва. Климатичните промени постепенно изместват районите, подходящи за отглеждане. Все повече учени предупреждават, че до средата на века част от традиционните плантации в Западна Африка могат да станат значително по-малко продуктивни.

Това ще отвори възможности за нови производители, но ще направи пазара още по-нестабилен.

А когато една суровина, от която зависи цяла индустрия, се концентрира в няколко държави и едновременно е изложена на климатичен риск, геополитика и регулации, тя престава да бъде просто земеделска култура.

Тя се превръща в стратегически ресурс. Затова прогнозата на анализаторите е, че през следващите години какаото ще остане една от най-волатилните суровини на световните пазари. Възможни са периоди на поевтиняване при добра реколта, но дългосрочната тенденция сочи към по-високи средни цени, по-чести ценови шокове и все по-силна конкуренция за качествена суровина

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