Войната за какаото! Как две държави разтърсиха световния пазар
Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
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Шоколадът е синоним на удоволствие. Той е едно от най-големите изкушения на света. Но зад всяко блокче щастие се води една от най-тихите икономически...
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