Имението в Англия, където нацистки генерали били подмамени да издадат тайните си
Луксозният затвор „Трент Парк“ крие необикновена шпионска история от Втората световна война
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Луксозният затвор „Трент Парк“ крие необикновена шпионска история от Втората световна война
Президентът отрече да има проблем със сигурността, но сам призна, че е „номер едно“ в иранския списък за ликвидиране
Кацнали ли са извънземни? Загадката остава неразкрита и до днес
Отзовават двама тайни агенти
Букурещ. Президентът на Румъния Траян Бъсеску заяви, че премиерът Виктор Понта, който е и водещ претендент за поста, е бил таен агент на полицията. Бъ...
София. "Упорито се търсят причини и средства документите на комунистическите служби да останат непрочетени", това заяви президентът Росен Плевнелиев в...