Американски сенатор разкри кога приемат адските санкции срещу Русия
Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
Следете всички новини, анализи и коментари за Сенатор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Сенатът вече подкрепи мощния санкционен пакет, а следващата битка е в Камарата на представителите
Селесте Амария празнува публично
Сенаторът премина от безпощаден критик на президента до негов доверен съветник по Русия, Иран и външната политика
Републиканецът от Южна Каролина си отиде само два дни след като обяви пробив по новите санкции срещу Русия
Линдзи Греъм е от Републиканската партия на Донлд Тръмп
Роденият във Флорида политик може да стане първият латиноамериканец на поста
Върнете ни земята! Върнете това, което откраднахте от нас! Това не е вашата земя, крещя австралийска сенаторка
За какво призова държавата
Джо Либерман беше кандидат за вицепрезидент от Демократическата партия на президентските избори през 2000 г.
Сенатор Линдзи Греъм е известен с антируските си позиции
Чудната съдба на Деси Андерсън
Русия е най-големият военен доставчик на Алжир
Не за първи път Лолобриджида решава да се впусне в политиката
Според него София "отчаяно се опитва" да се справи без руско синьо гориво през зимата
„Мисля, че тази сутрин много неща ми бяха на главата“, поясни Тина Смит
Ричард Блументал, който е сенатор в САЩ, сравни ФИФА на Сеп Блатер с мафията. "Разкритията показват, че този спорт е управляван от орган, който е като...
Първата дама на САЩ Мишел Обама е произнесла неправилно седем пъти поред името на кандидата на Демократическата пария за сенатор от щата Айова по врем...
Сенаторът републиканец от Аризона Джон Маккейн изпълни танца на робота по време на благотворителна вечер в американския град Ийст Хамптън в щата Ню Йо...
София. Необходимо е икономическите отношения между България и САЩ да станат още по-активни, за да се разширят американските инвестиции в страната ни....
АНС нарушавала Четвъртата поправка от конституцията