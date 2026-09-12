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Игумен гони демони край Варна

Игумен гони демони край Варна

Варна. Свещеноикономът отец Стоян Махлелиев от манастира "Св. св. Константин и Елена" край Варна гони демони. Той разказа за два случая в светата обит...

17 октомври | 20:00
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