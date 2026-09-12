Стотици изпратиха Дядо Йоан в последния му път
Той имаше редкия дар да изслушва без да съди, казват за него
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Той имаше редкия дар да изслушва без да съди, казват за него
Монаси ли? Не е истина в какво уличиха игумена
Сега той е председател на софийския митрополитски катедрален храм "Св. великомъченица Неделя"
Гавриил е в светата обител от 1992 година
Преподобният Никита бил избран за игумен на Мидикийския манастир
Наоколо мирише на смърт, а те не го усещат
Грижете се за възрастните и се молете, призова архимандрит Вартоломей, игумен на Свещената Обител Есфигмен в Атон
Новият игумен получи жезъла на Светата обител
Днес той бе въдворен като игумен на Светата обител.
Академик Воденичаров кани дядо Евлогий на среща Нова научна книга за стенописите в Рилския манастир предизвика напрежение между игумена на светата об...
Свещениците са благодарни на всички огнеборци за усилията да спрат огнената стихия Нормално е да сме притеснени от нестихващия пожар, молим се по-ско...
Министърът на културата Вежди Рашидов получи поздравително писмо от игумена на Бачковския манастир „Успение Богородично" Негово Високопреподобие архим...
Благоевград. От липса на адекватно държавно отношение се оплака игуменът на Роженския манастир Епифаний. В началото на месец април миналата година про...
София. Днес на своето заседание Светият Синод на БПЦ в пълен състав взе решение досегашният изпълняващ длъжността игумен на Бачковската света обител а...
Велички епископ Сионий,игумен на Троянския манастир Днес нашата Света църква преживява време на истинско обновление. Новите митрополитски назначения...
Правят му финансова ревизия, съдят и Кирил от Троянския
Варна. Свещеноикономът отец Стоян Махлелиев от манастира "Св. св. Константин и Елена" край Варна гони демони. Той разказа за два случая в светата обит...
Потърпевшият плаши със самозапалване