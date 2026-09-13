Стотици изпратиха Дядо Йоан в последния му път
Той имаше редкия дар да изслушва без да съди, казват за него
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Той имаше редкия дар да изслушва без да съди, казват за него
Днес започва фестивалът Pravets Art Nights 2025
Каква е причината?
Четири отбора от НПГ по КТС в Правец представиха впечатляващи проекти в партньорство с водещи технологични компании
Всяко издание дава шанс на младежите да приложат наученото в реални бизнес сценарии, каза Иван Русев, член на борда на AIBEST
Уникална творба от бронз и гранит
Пороите продължават
Добромир Карамаринов и кметът Румен Гунински дадоха старта на състезанието, което започна през 2020 и финишира през новата година
Стартът ще е в 23,50 ч на 31 декември, а финалът в началато на 2021-а
Президентът на АБАФ и кметът Румен Гунински обсъдиха детайлите днес
Мястото е 3000 кв. метра и е наследство на Живков от родителите му
Моника Георгиева и Иво Балабанов са №1
България диша във врата на компютърните сили САЩ и Япония, пише още през 80-те US сенатор
Правец е едно от любимите ми места, категоричен е президента на ИААФ
Ивет с второ злато, Георги Цонов с норматив за световното в Доха
Ивет Лалова и Тихомир Иванов със златни медали от първия ден
Министър Красен Кралев откри най-голямото атлетическо състезание в България за 2019-а
Президентите на ИААФ и Европейската атлетика пристигат за най-голямото състезание в България за 2019-а
Звездите Ивет Лалова, Мирела Демирева, Габриела Петрова, Радослава Мавродиева и Тихомир Иванов ще стартират в Правец на 2 и 3 септември
Симфоничният оркестър на БНР открива довечера празниците, наречени на гения С Концерта за три пиана на Моцарт довечера в Правец стартира международни...