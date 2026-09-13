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Моцарт в Правец

Моцарт в Правец

Симфоничният оркестър на БНР открива довечера празниците, наречени на гения С Концерта за три пиана на Моцарт довечера в Правец стартира международни...

16 август | 5:00
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