С лифт до Альоша: Община Пловдив пусна обществена поръчка
Общината се отказа от фуникуляр
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Общината се отказа от фуникуляр
Проявата съвпадна със старта на втория етап на Джиро д`Италия
Напрежението около спорния паметник расне
Председателят на ДСБ написа остро писмо
За пореден път сме свидетели на разделението на обществото, каза Костадин Димитров
Духовете по тази тема се разбуниха миналата седмица заради искане на преместване на паметника
Дебатът е в Общинския съвет, ако кажат референдум – добре, каза Димитров
Искат референдум за паметника на върха на Бунарджика
Предложението е внесено до Общинския съвет на Пловдив, следва гласуване
Паралелно ще се обследват юридическите и технически възможности това да се случи
Настроенията срещу монументите на Альоша в двата града рязко избухнаха
Станислав Балабанов каза какво ще направи, ако стане кмет
„Призрак” не е политически проект, твърди Мич Брезунек
Паметник на Альоша в Брюксел искат български ветерани от артилерията. Те изпращат до ЕК предложение да се издигнат по целия континент монументи на рус...
Пловдив. Лидерът на ПЕС и БСП Сергей Станишев инициира кампания за почистване и възстановяване на мемориалите в страната. Социалист № 1 е в Пловдив, к...
Бургас. Реформаторският блок в Бургас обяви кампания за премахване на паметника Альоша от центъра на Бургас. Според новата формация социалистическият...
Бургас. Червени депутати скочиха да бранят паметника Альоша в центъра на Бургас. Народните избраници от БСП призоваха кмета на морския град Димитър Ни...
Пловдив. Активисти на "България без цензура" от пловдивската фракцията на движението окичиха паметника Альоша с лозунг срещу кмета Иван Тотев. Гран...
Пловдив. Служители на пожарна безопасност са махнали червения плащ и черната маска, с които осъмна паметникът на Съветската армия в Пловдив, известен...
Пловдив. Паметникът на Альоша на Бунарджика осъмна тази сутрин с червен плащ, съобщи Plovdiv24.bg. Полицаите, които охраняват района, са разбрали за...