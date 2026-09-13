С лифт до Альоша: Община Пловдив пусна обществена поръчка
Общината се отказа от фуникуляр
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Общината се отказа от фуникуляр
Искат международен конкурс за проекта
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
Липсващи документи и ограничителни условия провалиха процедура за над 1 млн. евро
Няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно, затова ще се видим в съда с г-н Мирчев, категорична е тя
Печелившите са ясни, губи бюджетът, в който храната за социално слабите хора струва в пъти повече
Пусната е от Столичната дирекция на вътрешните работи
Българската армия ще се сдобие и с нови мултикалибрени снайперски пушки, картечници и други оръжия
Близо 17 млн. лв. е стойността на обществената поръчка
Срокът за приемане на оферти е до 15 октомври
В разбитата по пера сума фирмата-победител предлагала, извършване на строително монтажни работи за 1 859 150 лв, разработване на технически инвестицио...
Договорът за възлагане на обществената поръчка ще влезе в сила, ако в резултат от проведената фаза 3 на процедурата "Оpen season" ("Открит сезон") бъд...
Обвиненият за каналджийство Григор Григоров, чиято фирма спечели скандалната обществена поръчка за легален превоз на бежанци, не се яви в Бургаския ок...
Бойко Борисов е разпоредил на вътрешния министър Румяна Бъчварова да уволни всички, свързани със скандалната обществена поръчка. Това обяви самият той...
Оставките заради скандала с търга за спирките в София продължават да валят. Ръководството на Центъра за градска мобилност реши да депозира искането си...
Очакваме следващата седмица Народното събрание да вземе решение Сметната палата да влезе в Центъра за градска мобилност и всички транспортни дружеств...
Общинарят и парламентаристката напуснаха, Цветанов брани колежката си Скандал с обществена поръчка за спирки в София приключи с две оставки. Премиеръ...
Йорданка Фандъкова ще поиска оставките на целия Център за градска мобилност. Това съобщиха източници на "Стандарт" от Столична община. Столичният кме...
Народният представител от ГЕРБ Ирена Коцева подаде оставка като депутат в 43-тото Народно събрание. Коцева депозира оставката си в деловодството на На...
В крайна сметка съдбата на депутатското място на Ирена Коцева ще се реши на заседание на парламентарнтата група на ГЕРБ. То ще е във вторник преди нач...