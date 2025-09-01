Горица Грънчарова: Морално ли е Ивайло Мирчев да изрича неистини?

Дело за клевета срещу Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ завежда бившият и.ф. председател на Сметната палата Горица Грънчарова, в момента член на Надзорния съвет на ББР. Причината е това, че в публикация на 29 август 2025 година, в личния си профил във Фейсбук, е разгласил неверни и тенденциозни твърдения за дейността на Горица Грънчарова като и. ф. председател на Сметната палата, съобщи самата тя в специална своя позиция. "Стандарт" я потърси за интервю.

- Г-жо Грънчарова, във Ваша позиция днес обявихте, че ще съдите Ивайло Мирчев за клевета. Защо твърдите, че твърденията му са неистина? Какви са доказателствата?

- Първо, бих искала да уточня, че разходването на публични средства се осъществява през план-график за обществени поръчки, който може да бъде променян само и единствено с решение на колективното ръководство на Сметната палата. Такова решение Сметната палата взе на 3 септември 2024 г. Това и ред други факти, за които ще стане дума, услужливо се пропускат от г-н Мирчев, въпреки че с мое писмо от 11 март тази година с приложени документи съм отговорила на всички негови въпроси.

Започвам едно по едно с неистинните твърдения на г-н Мирчев. Той говори за покупка на 22 ненужни служебни автомобила за близо 2 милиона лева.

Истината е, че прогнозната стойност на тези 22 коли, и това е видно от регистъра на Агенцията за обществени поръчки (АОП), е 990 000 лева, а не 2 милиона. Което е два пъти по-малко. И не е вярно, че всяка кола струва по 100 000 лева, а по 44 417 лв., видно от договора, който е публично достъпен в регистъра на обществените поръчки. Може би г-н Мирчев, на когото още през месец март му беше изпратена информация по този казус, е запомнил, че имаше предложение да се закупят 2 броя 7-местни автомобила SUV по 100 000 лева без ДДС всеки. Нещо, което аз категорично отхвърлих, поради това че не смятам, че тези коли са нужни на Сметната палата, още повече, че един автомобил SUV на приблизителна стойност 50 000 лева, вече беше закупен преди да бъда определена за изпълняващ правомощията на председателя на Сметната палата.

Относно средствата за закупуване на автомобилите, държа да подчертая, че те са за сметка на разходи, които ако бяха извършени, щяха да бъдат незаконосъобразни. Имам предвид дозастрояването на 10-тия етаж в сградата на Сметната палата, както и подмяната на асансьорите в нея.

Разрешението за строежа обаче се оказа, че не може да бъде дадено поради съдебно дело, а асансьорите бяха оценени като безопасни за ползване. Всичко това е видно от отговорите на компетентните органи - МРРБ, ДНСК и ДАМТН, с които г-н Мирчев разполага. Така че разходите за двете луксозни коли, асансьорите и строителството ги пренасочихме към решаването на проблем с 20-годишна давност. А именно - закупуване на коли не за ръководството, а за одиторите по изнесените работни места в страната. Одиторите, които са кръвоносната система на Палатата.

- Но стана ясно, че тези одитори не са искали колите. Някои дори не са имали шофьорски книжки…

- Нали не забравяме, че от 20 години съм в ръководството на Сметната палата и в детайли знам проблемите на институцията. В материален аспект те бяха 3. Сградата на Сметната палата, която тя получи главно благодарение на усилията на г-н Валери Димитров, заплатите на хората, които дълго време изоставаха значително от организациите, които одиторите проверяват, и което направихме през 2023 година, когато бях председател, а също и транспортното обезпечаване на одитните екипи чрез осигуряване на служебни автомобили за одиторите по места. Поради липса на средства в бюджета, през годините назад са търсени различни варианти. Два пъти е променяна вътрешната Наредба за командировките в страната в посока даване възможност на одиторите да ползват лични автомобили. Всички знаем за проблемите с транспортната свързаност в страната, особено в малките населени места.

Но да се върнем към г-н Мирчев. Той още през март изпрати писмо до Сметната палата с искане за информация по казуса с колите. Подробно му бяха изпратени документи, както и обяснения на директорите на одитни дирекции защо се налага проверките да са на място. Това е наложително за спазване на процедурите от Наръчника за одитна дейност и международните стандарти на Върховните одитни институции, които Сметната палата прилага по закон. Недоумявам защо той продължава да пита защо тези проверки не се извършват онлайн.

Следващата неистина, която изнася г-н Мирчев е, че одиторите не искат тези коли. Още през март той получи документ със списък на одиторите, които категорично заявяват, че желаят да получат колите. Получи го, защото това беше част от въпросите, които той самият беше задал.

И за да не съм голословна, за да разберете защо тези коли са много важни за работата на одиторите, ще ви дам следния факт. В периода 2022-2024 г. от одиторите са извършени приблизително 900 одитни задачи в бюджетни организации с местонахождение, различно от постоянната им месторабота. Това представлява приблизително 60% от общо извършените одити за посочените години.

- Освен, че тези коли били ненужни, Мирчев твърди, че процедурата е незаконна. Така ли е?

- Сега, по въпроса за процедурата за избор на колите, с внушенията, които прави г-н Мирчев. При откриване на всяка една обществена поръчка над определена стойност, информацията се изпраща в АОП за предварителен контрол по законосъобразност. Така е направено и с тази поръчка. Септември миналата година другият заместник-председател г-н Тодоров и колегите, изпращат всички необходими документи, включително методика за оценка на офертите и техническо задание по съответните позиции в АОП.

В законоустановените срокове от тях е извършен предварителния контрол и бих искала да отбележа за тези, които не знаят, че едно от най-важните неща, по които се произнася, е дали са налице ограничителни условия. В тази посока има бележка от АОП по отношение на по-ранното представяне на един документ, след което колегите се съобразяват с това становище и обратно го изпращат на АОП. Тя излиза с окончателно становище, ще цитирам: „Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП“.

Това включва и разпоредбата, която касае ограничителните условия. Така че да се твърди, че това е правено за определена фирма, може да е политкоректно, но не е професионално. Нещо повече - при първото обявяване на процедурата при наличието само на един кандидат процедурата е прекратена и обявена отново – нещо, което г-н Мирчев знае от изпратените от мен до него отговори, подкрепени с документи, през месец март тази година. Информацията е публична.

Само да кажа, че през цялото време няма нито едно обжалване, нито запитване от заинтересовани лица. А така също – нито аз, нито другия бивш зам.-председател на Сметната палата г-н Тошко Тодоров сме били уведомени от някой експерт от Сметната палата за притеснение за процедурата. Подписала съм договор с този, който ми е бил предложен от комисията, за разглеждане, оценка и класиране на офертите. И то е станало след класирането на 3 юридически лица.

- Манипулирана ли е поръчката, както твърди г-н Мирчев?

- Категорично – не! Съгласно вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Сметната палата дирекция „Правно-нормативно осигуряване“ е отговорна за изготвянето на цялостната документация на провежданата обществена поръчка. В този смисъл всеки документ, който не е съгласуван с дирекция „Правна“ е неокончателен работен вариант. Такъв е и този случай. Беше качена докладна с приложения, които не бяха съгласувани и предварително одобрени от дирекция „Правна“, включително не отговаряха на изискванията на европейски регламент, свързан с въглеродните емисии на превозните средства. Затова документацията е била приведена в съответствие със законодателството, преди колегите да я изпратят за предварителен контрол от АОП.

Окончателните документи по процедурата са достъпни в регистъра на обществените поръчки, а що се отнася до въпросната работна версия, то тя е представена от директора на дирекция „Финансово – стопански дейности и управление на собствеността“ на председателя на Сметната палата, г-н Главчев, още през февруари т.г., поради което не може да се твърди, че тази неокончателна работна версия не е налична.

И само бих искала да завърша с тази поръчка за 22 коли, за да бъде на 100 процента защитен интересът на Сметната палата, в договора, сключен с доставчика, е записано и после реализирано – 100 процента плащане едва при доставка след приемането на колите от Сметната палата. Нито един лев авансово плащане.

- Вярно ли е, че Людмила Петкова е одобрила корекцията по бюджета на Сметната палата?

- Само искам да отбележа, че Сметната палата не е имала корекции в бюджета. Пренасочването на средствата се извърши с решение на Сметната палата от 3 септември 2024 г.. Бюджетът за 2024 година е одобрен от Народното събрание при министър на финансите г-н Асен Василев.

- Г-н Мирчев се позовава на доклад на вътрешния одит на Сметната палата. Как е направен този одит?

- Да си припомним, кой е човекът, под чието ръководство е направен вътрешният одит? Това е човекът, който през 2023 г. наруши правилата на Етичния кодекс на Сметната палата, за което аз лично сезирах Етичната комисия в Сметната палата. С решение на тази комисия това нарушение бе потвърдено, което самата тя не оспори, но вероятно не е забравила за случая, ако съдим по тенденциозния ѝ доклад. Това е човекът, който извършваше проверка сам на себе си. На професионален език – извършваше и одитния ангажимент, и проверка на качеството на този ангажимент. Това е човекът, който не проведе среща нито с мен, нито с г-н Тошко Тодоров, нито с членовете на Сметната палата, взели това решение. Това е човекът, който, докато все още бях заместник-председател на Сметната палата, беше приложил към доклада си в деловодната система само удобни за нея мнения и интерпретации, но не и моите становища и официални документи към тях, нито това на Дирекция „Правна“.

И не на последно място, това беше човекът, отхвърлен с голямо мнозинство като кандидат за член на Сметната палата от Народното събрание, което се случва за първи път при избор на ръководство на Сметната палата.

- Мирчев Ви призовава да се оттеглите от надзора на ББР заради морални причини. Какво ще му отговорите?

- С цялата отговорност към институцията, в която съм член на Надзорния съвет, с уважението към институцията Сметна палата, в която 20 години бях част от ръководството й, не мога да си позволя да давам персонални оценки, а ще се придържам само към фактите.

През всичките си години в Сметната палата съм се стремяла да утвърждавам доверието и имиджа на одитната институция, както в страната, така и в чужбина. Това го доказват стотиците одити, които съм ръководила. Това го доказах без шум и парадиране с работата си като и.д. председател на Сметната палата след месец януари 2023 г., когато за 6 месеца създадох нужната организация, за да може 58-те заварени забавени одити от няколкогодишни програми на Сметната палата да бъдат приключени за 6 месеца, като успоредно с това изпълнявахме и одитната програма за текущата година.

Организирах провеждането на изпит за одитори, който е по закон, за първи път след поне 8-годишно прекъсване. Стотиците одити и дадените в тях препоръки за подобряване на управлението на публичните средства и дейности, както по отношение на законосъобразността, така и по отношение на ефективност, ефикасност и икономичност. Поставяне на основите на развитието на IT одита в Сметната палата. Своеобразна оценка за 20-годишната ми работа за повишаване на публичната отчетност в България е и изразената благодарност от председателя на Европейската сметна палата.

А за това което конкретно направихме – спирането на незаконосъобразни разходи и пренасочването на средствата на Сметната палата от незаконосъобразни дейности, към целесъобразни такива, които ще подпомогнат работата на одиторите в изнесените работни места, е пример за добро управление в публичния сектор. Така че не приемам оценката за моралните ми качества, която ми дава г-н Мирчев.

20 години в ръководството на Сметната палата, 4 избора, минали през Народното събрание, показват експертиза и морал. През всичките тези години съм работила по най-добрия начин за името си и институциите, които съм представлявала. Няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно, затова ще се видим в съда с г-н Мирчев!

