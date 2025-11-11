Истината лъсна! Ивайло Мирчев затъна в блатото на лъжите. Всички небивалици на шефа на Да, България! за Горица Грънчарова и служебните коли в Сметната палата бяха разбити на пух и прах от доклад на Агенцията за държавна финансова инспекция. Документът категорично доказва, че обществената поръчка за купуване на служебни автомобили за одиторите в страната е напълно законосъобразна.

ДОКЛАДЪТ НА АДФИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: ДИД1-СФ-31-[3].pdf

В последните месеци Мирчев насити медийното пространство и социалните мрежи с неверни твърдения за това как Сметната палата на България, временно ръководена тогава от Горица Грънчарова – Кожарева, е погазила Закона за обществените поръчки, като е манипулирала процедура за закупуване на 22 броя служебни автомобили за одиторите на институцията, които работят в областните градове и проверяват всички общини в България. Грънчарова отговори на критиките с факти и заплаши Мирчев със съд.

По-интересно е обаче какво казват по казуса с обществената поръчка компетентните органи за контрол на ЗОП. Още преди обявяване на процедурата за купуване на колите е осъществен предварителен контрол за законосъобразност от Агенцията по обществени поръчки, като справка в публично достъпния електронен Регистър на обществените поръчки показва, че заключението на Агенцията е, че „не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП.“

Докладът от финансовата инспекция излезе на 24 октомври и той също е категоричен, че няма закононарушения. Той разглежда всички етапи на поръчката - от откриването през разглеждането на офертите, оценката и класирането, до сключването на договор, при който държавният интерес е защитен на 100% - плащането е предвидено да стане след доставка на автомобилите и приемането им от Сметната палата.

Ивайло Мирчев проглуши ушите на държавата, че тези 22 автомобила стрували 2 милиона лева и това излизало по около 100 000 на автомобил. В доклада на АДФИ обаче се посочва реалната цена: 977 174 лв. без ДДС, или по 44 417 лв. за автомобил.

Разбира се, тези суми са били известни на Мирчев от общодостъпната информация за сключения договор за доставка на колите, публикуван в Регистъра на обществените поръчки, както и от отговора на Грънчарова по негово запитване от март тази година.

Но Ивайло Мирчев явно не е приятел на истината. За него тя е такава, каквато му е удобно да бъде, за да я използва в името на партийния си интерес.

Той повтаряше до втръсване как поръчката е манипулирана, как условията са такива, че може да участва само една компания….

Ето какво обаче казва докладът на АДФИ в прав текст: „За участие в обществената поръчка са получени три оферти, от общо установените 15 потенциални участници, които могат да оферират моторни превозни средства, отговарящи на изискванията, заложени в Техническата спецификация“ и допълва- „Предвид изложеното се установи, че не са налице условия или изисквания, които необосновано да ограничават конкуренцията чрез предоставяне на предимство на конкретни потенциални изпълнители. Разглежданата техническа спецификация отговаря на разписаните в закона правила.“, в потвърждение на заключението на Агенцията по обществени поръчки.

Мирчев също така твърдеше, че одиторите от Сметната палата не са искали тези автомобили и че повечето са били без шофьорски книжки. Но истината е, че депутатът много добре е знаел, че и двете неща не са верни, тъй като още през март е получил съответните документи, удостоверяващи точно обратното.

Затова за всички неистини, които Ивайло Мирчев изрече, тепърва ще трябва да се оправдава пред съда. Действията му обаче са само част от мащабен план за сриването на имиджа на Сметната палата отвътре. Започнал още с поръчването на доклад на вътрешния одит на Сметната палата, който бе публично оповестен. Не става въпрос за одит на Сметна палата, а за вътрешна проверка. И тук въпросите са два - кой е извършил тази проверка и дали тя е обективна.

Ръководител на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата по онова време е Росина Чолеева – Киркова, която беше номинирана за член на Сметната палата. По време на гласуването в Народното събрание на 16.05.2025 г. кандидатурата бе яростно защитавана от ПП-ДБ, но въпреки прегласуването на тази кандидатура, тя бе отхвърлена с огромно мнозинство. Сега, от позицията на времето, спокойно можем да кажем, че това е правилно решение, предвид нейните професионални качества.

Росина Киркова е проверявала сама себе си, като е извършила одита и е надзиравала качеството на собствената си одиторска работа, което противоречи на Глобалните стандарти за вътрешен одит за осигуряване на обективност. Няма как проверката на собствена работа да бъде обективна. Още повече, че действията й са в разрез с разпоредбите на Етичния кодекс на вътрешните одитори към Наръчника за вътрешен одит на Министерството на финансите. Той гласи: „Вътрешните одитори не трябва да участват в дейности или отношения, които могат да накърнят или да се счете, че накърняват тяхната безпристрастна оценка“, както и че: „Не трябва да приемат нищо, което може да накърни или да се счете, че накърнява тяхната професионална преценка”.

Моралът обаче очевидно не е сред силните качества на Росина Киркова, за която етичната комисия в Сметната палата установява още през 2023 г., че е нарушила Етичния кодекс на одитната институция във връзка с провеждане на конкурс за длъжност в ръководеното от нея звено. Показателно е, че тя не е обжалвала решението на комисията.

Още по-любопитно е защо след това нарушение Росина Киркова остава в Сметната палата. И нещо повече – защо председателят на институцията Димитър Главчев възлага точно на нея да извърши проверката за автомобилите.

След като излезе доклада на АДФИ, който потвърди законосъобразността на обществената поръчка, изразена и в становището на АОП, председателят Главчев очаквано не изрази становище по него. Но е странно, че в свои медийни изяви от началото на септември той пое ангажимент да огласи резултатите от инспекцията, когато тя приключи, но още не го е направил. Това беше повече от необходимо, защото щеше да изчисти напълно имиджа на институцията от петното, хвърлено от Ивайло Мирчев.

Междувременно, падна и другата опорка на депутата от ПП-ДБ, че Горица Грънчарова е дала сама на себе си възнаграждения. Комисията за противодействие на корупцията категорично се произнесе за липсата на конфликт на интереси. С други думи - всичко се е случило по закон и правила.

Възнагражденията в Сметната палата винаги са били функция на постигнати резултати. Да припомним няколко факта. Само за 2024 година, екипът на Сметната палата, ръководен през по-голямата част от времето от Горица Грънчарова, постигна рекорден ръст на наложените глоби - над 60%, коригиране на счетоводни грешки в Годишните финансови отчети за 4,1 милиарда лева и увеличение на изпълнените препоръки с 14 на сто.

Предишният кризисен момент, когато Грънчарова отново се наложи да изпълнява правомощията на председател на Сметната палата (от 20 януари 2023 г., когато Народното събрание освободи Цветан Цветков, до избора на Димитър Главчев на 28 юли 2023 г.), заедно с екипа си тя създаде нужната организация, за да може 58-те заварени забавени одита от неколкогодишни програми на Сметната палата да бъдат приключени за 6 месеца.

Успоредно с това палатата изпълняваше успешно и одитната програма за текущата година. След 8-годишно прекъсване, изпитът за одитори бе възобновен, основите на ІТ одита – положени, международната дейност – разширена, доверието в Сметната палата – увеличено. Всичко това е пример за добро управление. А тези впечатляващи резултати няма как да престанат да съществуват, само защото Мирчев ги игнорира.

