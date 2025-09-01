Горица Грънчарова съди Ивайло Мирчев за клевета

Дело за клевета срещу Ивайло Мирчев завежда бившият и. ф. председател на Сметната палата Горица Грънчарова, която в момента е член на Надзорния съвет на ББР.

Ще заведа дело за клевета срещу г-н Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, във връзка с това, че в публикация на 29 август 2025 година, в личния си профил във Фейсбук, е разгласил неверни и тенденциозни твърдения за дейността ми като и. ф. председател на Сметната палата, заявява Грънчарова в своя позиция, разпространена чрез БТА.

Ето цялата позиция на Горица Грънчарова:

Искам публично да заявя, че ще заведа дело за клевета срещу г-н Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, във връзка с това, че в публикация на 29 август 2025 година, в личния си профил във Фейсбук, е разгласил неверни и тенденциозни твърдения за дейността ми като и. ф. председател на Сметната плата. В тази публикация той прави внушения за извършено от мен престъпление по служба във връзка с провеждане на обществена поръчка за закупуване на 22 броя служебни автомобила за Сметната палата.

Неистина е твърдението, че за 22 коли са похарчени близо 2 милиона лева. Поръчката е с прогнозна стойност 990 000 лева, а реално сключеният договор е на стойност 977 174 лева, или по 44 417 лева за автомобил - повече от 2 пъти по-малко от споменатата от г-н Мирчев стойност от 100 000 лева.

Неистина е твърдението, че тези коли са ненужни за Сметната палата. Извършването на проверки на място от одиторите е продиктувано от спазването на международните одитни стандарти, които Сметната палата по закон е задължена да прилага. Само за последните три години от одитори са извършени близо 900 одита в бюджетни организации с местонахождение, различно от постоянната им месторабота, което е близо 60 процента от всички одити. Със закупуването на тези автомобили е решен проблем с транспортното осигуряване на одитната дейност с 20-годишна давност.

Неистина е твърдението за умишлено манипулиране на обществената поръчка, за да се осигури облага за конкретен търговец. Поръчката е изпращана за предварителен контрол по законосъобразност в АОП и становището е категорично: „Не са установени несъответствия с изискванията на ЗОП“. Този контрол включва и разпоредбите за ограничителните условия. Държа да отбележа, че в процедурата са участвали 3 юридически лица. В хода на цялата процедура няма обжалвания или постъпвали запитвания от заинтересовани лица. При сключването на договора с избрания от комисията изпълнител е защитен на 100 процента публичният интерес, като цялата дължима сума е платена, след като Сметната палата е получила и приела служебните автомобили. Държа да отбележа още, че всички окончателни документи по обществената поръчка се намират в регистъра на обществените поръчки.

Неистина е твърдението, че е извършена корекция в бюджета на Сметната палата, за да разполага тя със средства за закупуване на тези автомобили. Пренасочването на средствата се извърши с решение на Сметната палата, а бюджетът за 2024 година бе одобрен от Народното събрание при министър на финансите г-н Асен Василев.

Относно средствата за закупуване на автомобилите - те са за сметка на разходи, които, ако бяха извършени, щяха да бъдат незаконосъобразни. Имам предвид – допълнителното застрояване на 10-тия етаж в сградата на Сметната палата, както и цялостната подмяна на асансьорите в нея. Собствеността на сградата на Сметната палата е обект на съдебен спор, което е абсолютна пречка за извършване на СМР в нея. Това е потвърдено и от съответните компетентни органи, за което г-н Мирчев е уведомен.

И тъй като г-н Мирчев се съмнява в моята етичност и морал, искам да го попитам: Морално ли щеше да е да одобря закупуването на предложените ми 2 високопроходими автомобили по 100 000 лева всеки, вместо да бъдат закупени 22 броя значително по-евтини автомобили за одиторите? Законно ли щеше да бъде да извърша тези СМР-та, при положение, че имам категорични становища от МРРБ и ДНСК? Етично ли щеше да бъде да подменя изправни асансьори, въпреки становището на ДАМТН? Категорично – не.

През всичките си години в Сметната палата съм се стремяла да утвърждавам доверието и имиджа на одитната институция, както в страната, така и в чужбина. Това го доказват стотиците одити, извършени под мое ръководство и дадените в тях препоръки за подобряване на управлението на публичните средства и дейности.

Своеобразна оценка за 20-годишната ми работа за повишаване на публичната отчетност в България е и изразената благодарност от председателя на Европейската сметна палата. Затова няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно. Ще се видим в съда, г-н Мирчев!

