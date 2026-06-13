Истината лъсна! Ивайло Мирчев затъна в блатото на лъжите
Кой поръча Горица Грънчарова?
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Кой поръча Горица Грънчарова?
Няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно, затова ще се видим в съда с г-н Мирчев, категорична е тя
Няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно, категорична е тя
Горица Грънчарова изчисти забавени с години одити, Лъчезар Борисов убеди веригите да не вдигат цените в Ковид-кризата
Нарастването на дълга и на социалните разходи са част от основните одитни предизвикателства пред сметните палати
Те са за високи постижения на нейни служители и за партньорство
Най-важно е доверието на гражданите, каза изпълняваща правомощията на председател
Обсъди с генералния одитор на Хърватия Иван Клешич помощ за Северна Македония
Ето сигнала на Грънчарова до Борислав Сарафов
Благодарение на усилията на министъра на вътрешните работи, миграционният натиск за периода януари-август 2024 г. е със 71% по-малко сравнено със същи...
Разкри политическия натиск на Румен Радев
На излизане от „Дондуков” 2 тя направи кратък коментар
Според промените в Конституцията президентът е длъжен за назначи предложеното правителство
България, хората, бизнесът нямат време да чакат някой да навлиза в ресора си и да получава кредит на доверие Действия трябват още от днес. Това заяви...
Повечето министри продължават работата си и в нейния екип
Вицепрезидентът участва в събора за 121 години от Илинденско-Преображенското въстание
Той е имал разговор с бъдещия премиер Горица Грънчарова
Продължават разговорите за ново правителство
Продължават разговорите за нов служебен кабинет
Ако си свърши добре работата, тя може да бъде следващият месия на България, каза той