Тежък удар по Урсула
Румънски евродепутат с остър ход срещу председателката на ЕК
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Румънски евродепутат с остър ход срещу председателката на ЕК
Няма да позволя върху името ми да бъде хвърлено петно, затова ще се видим в съда с г-н Мирчев, категорична е тя
Плаща 26 000 лв. на бивш министър
Ердоган обвинява Имамоглу, че е отправил „неоснователни обвинения и клевети“ срещу него
Минеков е осъден да плати 19 200 лева по делото, а отделно и лихви в размер на 12 438 лева
Делото е срещу Радостин Василев, който бе и министър на спорта
Разумна постъпка, каза адвокат Менко Менков
Николай Нанков осъди и на втора инстанция бившия говорител на служебното правителство
Той е осъден да плати 5 хил. лева обезщетение на журналиста от Нова Васил Иванов
Фокс нюз сключи извънсъдебно споразумение и плати парите по дело за клевета
Днес имаше заседание
Продължава прословутото дело за клевета
Решението на съда е окончателно
Двамата се срещат в съда
Председателят на КРИБ с гневен пост във Фейсбук
Завежда трето дело срещу Минеков
Бившият зам.-министър написа остър хост във Фейсбук
Водачът на Републиканци за България внесе жалба за клевета в Районна прокуратура - Варна срещу местен журналист
Във връзка с изявление на Румен Петков
Съдът й присъди 10 000 лева обезщетение