Тежък удар по Урсула

Румънският евродепутат Георге Пиперя от националистическата партия Алианс за обединение на румънците е дал на съд председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за клевета, съобщава информационният сайт Зиаре.

Георге Пиперя събра подписи и внесе предложение за вот на недоверие срещу Фон дер Лайен по въпроса за тайните съобщения, разменени през 2021 г. между нея и Алберт Бурла - главен изпълнителен директор на фармацевтичния гигант "Пфайзер" (Pfizer). Вотът на недоверие бе отхвърлен в средата на юли.

Сега Георге Пиперя, който е от групата на Европейските консерватори и реформисти, съди Фон дер Лайен за клевета, посочвайки, че председателката на Европейската комисия е свързала него и други евродепутати, подписали се под искането на вота за недоверие, с влияние на Русия и политически екстремизъм. Евродепутатът иска публични извинения от нея заради твърденията й, че подписалите се под вота на недоверие са „приятели на (руския президент Владимир) Путин“, „екстремисти“ и разпространители на конспиративни теории.

Делото е внесено в Съда на ЕС, който все още не се е произнесъл по допустимостта му, информира Зиаре, предава БТА.

ЕК ще се изправи пред два вота на недоверие в Европейския парламент през октомври, съобщи в началото на седмицата ДПА. Две политически групи - Левицата и десните "Патриоти за Европа" оповестиха, че ще внесат вотове на недоверие. Това стана броени часове след като Фон дер Лайен произнесе реч пред евродепутатите, в която очерта главните си приоритети за следващите години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com