Нова пречка пред Националната детска болница

Изграждането на Националната детска болница отново се оказа в центъра на обществен дебат. Новосъздаденият Обществен съвет за изграждането на лечебното заведение настоява проектът да бъде избран чрез международен конкурс с участието на водещи световни експерти.

Повод за искането стана решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), която отмени обществената поръчка за проектиране на бъдещата болница. От Здравната инвестиционна компания вече обявиха, че ще обжалват това решение.

„Рискуваме проектът да се забави още“

Председателят на фондация „За Доброто“ Надежда Рангелова коментира, че решението на КЗК показва, че в поръчката има сериозни проблеми.

„Още по-големият проблем е, че вместо да се вслуша в препоръките на различни експерти и да изготви качествено задание с международна помощ, Здравната инвестиционна компания предпочита да обжалва решението на КЗК. Така съществува риск проектът да се забави за неопределено време“, заяви тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Строителството още не е започнало

Арх. Руси Делев от Обществения съвет подчерта, че реалното строителство все още дори не е започнало.

„Предстои целият процес. Най-доброто решение е да бъде привлечен международен консултант, а конкурсът да бъде ограничен до фирми с доказан опит в проектирането на подобни високоспециализирани детски болници“, каза той.

Искат повече прозрачност

Според Надежда Рангелова обществото трябва да има пълно доверие, че Националната детска болница ще бъде изградена по най-високите международни стандарти.

Тя е категорична, че основният проблем е липсата на широко обсъждане при изготвянето на заданието за проектиране.

„Отговорността е на Здравната инвестиционна компания, която не пожела да привлече повече независими експерти при подготовката на документацията“, посочи тя.

Спорове и за избрания терен

Дискусия предизвиква и мястото, на което трябва да бъде построена болницата.

Арх. Делев настоява да бъде направен задълбочен анализ на терена, тъй като според него има основателни притеснения относно избора му.

„Околовръстният път остава най-добрият достъп до бъдещата болница, макар че в този участък инфраструктурата все още не е достатъчно развита“, коментира той.

Представителите на Обществения съвет са единодушни, че проектът трябва да бъде реализиран, но при максимална прозрачност и с участието на международни специалисти, така че бъдещата Национална детска болница да отговаря на най-добрите световни практики.

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