Скандал с обществена поръчка в София! Проект за стадион е замразен

Областната администрация на София прекрати обществената поръчка за ремонт на лекоатлетическите съоръжения на стадион „Локомотив“ заради открити сериозни нарушения. Решението е взето от областния управител Вяра Тодева и засяга проект със стойност над 1 млн. евро без ДДС.

Финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта от ноември 2025 г. Процедурата ще бъде рестартирана след преработка на условията.

Проверката е установила, че още при старта на поръчката са заложени условия, които ограничават конкуренцията и поставят под съмнение законосъобразността на процедурата. Според администрацията това е ключов фактор за решението за прекратяване.

Допълнително напрежение създава липсата на яснота около правата върху проекта. В наличните документи фигурира договор, сключен с лице, различно от проектанта, без доказателства за прехвърляне на авторските права върху изготвените материали.

Открити са и сериозни административни пропуски. Договор за дарение не е бил регистриран в деловодната система, липсва посочена стойност и не е отчетен в счетоводството, което поставя под въпрос прозрачността на процеса.

Сред спорните клаузи са предвидени междинни плащания до 90% от стойността на договора без ясно разписани етапи на приемане на строително-монтажните дейности. В същото време гаранцията за изпълнение е едва 1%, което е значително под допустимия максимум и не осигурява достатъчна защита на държавния интерес.

От областната администрация заявяват, че процедурата ще бъде обявена отново след прецизиране на условията, като целта остава проектът да бъде реализиран до края на юни 2027 г.

