Скандал с обществена поръчка в София! Проект за стадион е замразен
Липсващи документи и ограничителни условия провалиха процедура за над 1 млн. евро
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Липсващи документи и ограничителни условия провалиха процедура за над 1 млн. евро
Законът за футболното хулиганство да бъде приложен в цялата си строгост, обяви централата
Стивън Тайлър и компания ще пеят на две сцени на стадион "Локомотив" в столицата. Музикантите потеглят на европейско турне и София е втората спирка в...
София.Входовете на стадион "Локомотив" в деня на концерта ще бъдат отворени в 17.30 ч. Движението по бул. "Рожен" няма да бъде спирано, съобщиха от об...
Пускат бирата на стадиона веднага след като затворят урните