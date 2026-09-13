Парк "Заимов" с друго име
Връща се старото му название
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Връща се старото му название
Заточен е в Диарбекир, но успява да избяга под чуждо име
София. Двамата бивши подуправители на БНБ Емил Хърсев и Мартин Заимов определиха като успешно включването на печатницата на националната банка в съвме...
София. 16-годишен тийнейджър е бил жестоко пребит с бухалки в столичния парк "Заимов". В понеделник около 21 ч. е подаден сигналът за побоя. Пострадал...