Карлос Насар реши. Напуска ли България

Голямата звезда на родния спорт в момента Карлос Насар даде едно от най-искрените си и емоционални интервюта пред Мариан Станков – Мон Дьо, в което говори открито за своя път, болки, мотивация и натиск отвън.

„Не съм стигнал максималния си капацитет – смятам, че мога и още. Направен съм от възпитание, доблест и честност", заяви 20-годишният щангист.

Насар разказа и за влиянието на своя покоен треньор Илиян Илиев: „Той не спираше да повтаря, че аз ще стана световен и олимпийски шампион. Всички мислеха, че това са думи на луд човек. Аз съм последният човек, с когото говори преди да получи инфаркт. За да се справя с мъката, го нося жив в сърцето си."

В разговора засегна и трудните отношения с баща си. „Трябва да кажеш тежки истини на човек, който е твой баща. Заслужава ли да му простя? Това все още го изживявам."

Насар категорично отрече спекулациите, че е водил преговори да се състезава за чужда държава, след като името му бе замесено в слухове за Бахрейн.

Той потвърди, че му е било предложено огромно финансиране.

„Предлагаха ми 2 милиона долара годишно, за да играя за чужда страна. Но аз не съм отишъл там за преговори. Грешно изтълкувано! Аз съм българин. Не бих носил друг флаг, не бих слушал друг химн. Това не се прави за пари."

В края Насар заяви, че тепърва ще доказва на света какво може:

„Детето в мен стои в публиката и чака да вдигна щангата. Знам, че тепърва ще покажа още."

