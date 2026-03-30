Тежка драма с времето! Порои, наводнения и свлачища

Европа влиза в по-дълъг сезон на бавно движещи се и упорити циклони, които носят порои, наводнения и свлачища. Ново изследване в Communications Earth & Environment показва, че т.нар. cut-off lows - откъснати циклони във високите слоеве на атмосферата - се очаква да стават по-чести и по-дълготрайни над сушата в Северното полукълбо, особено през пролетта. Изследователите посочват, че 80% от моделите дават увеличение на честотата на интензивните и дълго живеещи системи, а за Европа 17 от 18 модела показват ръст през пролетта с медианно увеличение около 20%, пише "Метео Балканс".

Тези циклони са особено опасни, защото се откъсват от основния западен пренос и започват да се движат бавно или почти да засядат над един район. Именно затова могат да държат едно и също лошо време твърде дълго на едно място - с продължителни валежи, локални наводнения и сериозен натиск върху малки и средни водосбори. Изследването предупреждава, че при по-чести дълготрайни и интензивни cut-off lows нараства и потенциалът за свързаните с тях опасности.

Темата не е абстрактна. През юли 2021 г. именно cut-off low-pressure system донесе екстремни валежи над Западна Европа и стоеше зад катастрофалните наводнения в части от Германия, Белгия, Нидерландия и Люксембург. ECMWF отбелязва, че на 14 юли 2021 г. западна Германия, източна Белгия и съседни райони бяха ударени от изключително силен дъжд, довел до разрушителни наводнения и над 200 жертви в Германия и Белгия.

Новото в изследването е, че не става дума само за отделни драматични случаи, а за по-широка климатична тенденция. Авторите разглеждат бъдещите промени при най-неблагоприятния емисионен сценарий и стигат до извода, че Европа е сред регионите, където именно интензивните и дълготрайни откъснати циклони могат да се увеличат най-осезаемо над сушата. Това означава, че рискът не е само в „повече циклони“, а в повече упорити циклони, които остават по-дълго и носят по-голямо натрупване на валеж.

Европа може да се изправя все по-често пред атмосферни системи, които не просто минават, а засядат. А когато един циклон спре да бърза, водата започва да се трупа много по-бързо от възможността на терена, реките и инфраструктурата да я поемат. Точно затова откъснатите циклони вече не са само синоптична подробност, а все по-важна част от картата на риска в Европа.

