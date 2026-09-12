Шишков пуска парите за общините. Плащанията тръгват от утре
Регионалният министър обяви в Русе, че всички проекти, които отговарят на изискванията, ще бъдат платени
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Регионалният министър обяви в Русе, че всички проекти, които отговарят на изискванията, ще бъдат платени
Финансовото министерство събира данни кои обекти са започнали, колко струват и какво реално трябва да се плати
Още този месец има готовност за допълнителен трансфер към МРРБ
Инвестиционна програма за близо 70 млн. лева ще реализира „ВиК“ ООД Кърджали по ОП „Околна среда 2014-2020 г“
Търсим голям инвеститор за минерални бани, залагаме на туризма Имаме оздравителен план и инвестиционна програма, започваме саниране, казва кметът Сте...
Слагат нови табели в помощ на туристите Крайбрежната ивица и ремонт на улици са сред приоритетите на общината Русе обръща лице към Дунава с реконстр...
Инвестиционната програма за 21 млн. лв. ще реализира община Кърджали с евросредства през следващите години. Кметът Хасан Азис подписа споразумение по...
Инвестиционната програма на община Благоевград е одобрена. Това стана ясно от изпратено писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустрой...
София. „Наша основна грижа, освен големите градове, са и малките населени места". Това заяви председателят на НС на БСП и на ПГ на БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ М...
Председателят на Общински съвет – Благоевград Радослав Тасков направи отчет пред жители на общината за изпълнението на бюджета. Той изтъкна, че инвест...