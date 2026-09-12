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Русе обръща лице към Дунава

Русе обръща лице към Дунава

Слагат нови табели в помощ на туристите Крайбрежната ивица и ремонт на улици са сред приоритетите на общината Русе обръща лице към Дунава с реконстр...

14 юни | 5:00
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