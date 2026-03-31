Обсъдиха готовността за реакция при бедствия и аварии в Казанлък

Днес в Община Казанлък се проведе работна среща с участието на представители на Председателския съвет, РСПБЗН – Казанлък, РУ – Казанлък и Слави Иванов – главен експерт ОМП.



В срещата участваха още кметът на община Казанлък Галина Стоянова, главен инспектор Димитър Яръков – началник на РУ Казанлък, и Станимир Тончев – началник и главен инспектор в РСПБЗН Казанлък.



По време на срещата беше обсъдена степента на готовност на Община Казанлък за реакция при възникване на бедствия и аварии. Участниците разгледаха въпроси, свързани с координацията между институциите, наличните ресурси и необходимите мерки за повишаване на ефективността при управление на кризисни ситуации.



Беше акцентирано върху значението на добрата комуникация и синхронизираните действия между отговорните структури с цел гарантиране сигурността на гражданите.



Срещата премина в конструктивен диалог като бяха набелязани конкретни мерки за подобряване на взаимодействието и повишаване на готовността за реакция при извънредни ситуации.





