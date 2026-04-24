Ето кои модели коли аварират по-рядко

Кои модели се считат за надеждни и които са податливи на повреди? Статистиката на Германския автомобилен клуб ADAC се опитва да отговори на този въпрос. Тя дава данни за отделните модели и какви са причините за проблемите им, предава "Аутомедия".

По принцип рискът от повреда се увеличава с възрастта на превозното средство. Тази връзка не е толкова явна в последно време. Докато десетгодишен автомобил все още имаше вероятност за повреда от 6,5% през 2015, тази цифра е 3,1% през 2025 г. В същото време средната възраст на засегнатите превозни средства е почти 14 години. Тъй като средната възраст на превозните средства се увеличава, абсолютният брой на случаите на оказаната от АDAC помощ на пътя се е увеличил до 3,7 млн през 2025. А това е с 1,6% повече в сравнение с предходната година.

Електрическите автомобили са по-надеждни

Във всички възрастови групи електрическите автомобили показват по-ниска чувствителност към повреди от превозните средства с двигатели с вътрешно горене. Решаващият фактор тук е цифрата, която показва броя на авариите на 1000 превозни средства. Четиригодишните електрически автомобили имат резултат от 6,5, докато при тези с ДВГ стойността е 12,5.

Причината е по-малкият брой на предразположените към износване компоненти в автомобили с електрическото задвижване. В двигателя с вътрешно горене компонентите на задвижващия влак и горивната система са най-често посочените слаби точки.

Независимо от вида на задвижването, 12-волтовата батерия е най-честата причина за повредата и е отговорна за почти половината от всички случаи. В случай на електрически автомобили се забелязва и сравнително висок дял дефекти в бордовата електрическа система. Тук индикаторът за повреда е над този на ДВГ, което се приписва на по-сложната бордова електроника.

Toyota не е толкова надеждна, колкото се смята

Някои модели се представят особено добре независимо от годината на строителство. При тригодишните превозни средства BMW i3 (резултат 0.4) и Tesla Model 3 (0.7) достигат най-добрите стойности. Сред двигателите с вътрешно горене Mini и BMW X2 (всяко с 0.8) също се справят добре.

В същото време статистиката идентифицира модели с осезаемо висок процент на неуспех. Това включва и Toyota C-HR, както и серията RAV4, Yaris (Cross) и Corolla. В случая с електрическия Hyundai IONIQ 5 се забелязва от увеличен брой аварии, които сочат към проблем в областта на захранването.

Статистиката на разбивката на ADAC включва 158 модела от 27 производители. Вземат се само превозни средства, които имат повече от 7000 одобрени копия в наличностите на Федералната служба за автомобилен транспорт за най-малко две години между първата и десетата година на експлоатация. Трябва обаче да се отбележи, че много производители вече имат свои собствени услуги за повреда и карат автомобила директно в собствен сервиз, което може да наруши общата статистика.

