Експерт видя бъдещето на Топлофикация София. Има ли измъкване

Решението за бъдещето на „Топлофикация София“ минава през промяна в модела: повече електроенергия, произведена с топлоенергия, инвестиции и прецизна организация на ремонтите. Това заяви пред БНР Кремен Георгиев – председател на Асоциацията на топлофикационните дружества и бивш директор на столичната „Топлофикация“, като предупреди, че дълговете от над 2 млрд. лв. не се решават с кадрови рокади.

Каква е „формулата“ според сектора

Решението за Топлофикация-София е произвежда повече електроенергия с топлоенергия, каза Георгиев. "Дружеството изпусна моментът преди 20 години, когато се приватизираха другите топлофикации в страната. Направиха инвестиции и сега не чуваме да имат проблеми. Единственото е чува за проблемите на софийската, за другите нещо да сте чули – Варна, Пловдив и всички в страната", допълни той.

Дълговете, управлението и извънредната сесия на СОС

Според него проблемът с дълговете – над 2 млрд. лв., на общинското дружество в София няма да се реши със смяна на ръководството. И посочи, че дълговете няма как да се погасят, защото, "ако са могли те нямаше да съществуват".

"Тези дългове към Булгаргаз са трупани от 2015 г. лека, полека, за да се стигне до този дълг. Няма такова решение, което да оправи нещата с магическа пръчка. Трябва да има инвестиции в Топлофикация София и пак ще мине време. Ако имаше инвестиция, вероятно и това ръководство можеше да се справи. Инвеститор или концесионер сега еднакво трудно ще се намери, като се има предвид мащаба на необходимата инвестиция", коментира Кремен Георгиев.

И призна, че не му е ясно за какво ще си говорят общинските съветници на извънредната сесия на СОС в петък, насрочена от председателя Цветомир Петров. "Колкото и заседания да се правят, няма да се реши проблемът", убеден е бившият шеф на Топлофикация София.

„Дружба 2“ - ремонт по етапи вместо масово спиране

За тримесечния ремонт в Дружба 2 той посочи, че ако беше започнал преди 3 месеца, сега щеше да приключва. А и в момента се говори за предварителната подготовка по ремонта.

Кремен Георгиев потвърди, че може да се създаде правилна организация, така че по 3-5 блока да остават без топлоподаване за 10 дни, а не всички и изцяло за 3 месеца.

"Говорим за етапи от ремонта, първият трябваше да е осигурено финансиране, после обществените поръчки за изпълнител и после истинската работа. Досега се коментира само за предварителната подготовка. Проблемът е в организацията на дейностите и да се изпълняват", обясни експертът.

