Поскъпване и несигурни сметки. Юрнаха се да купуват дърва за огрев

Северозападна България преживява необичайна треска по дървата за огрев.

Още до септември продажбите са двойно повече от цялата минала зима – ръст, който изненада и местните горски стопанства.

В Берковица, една от общините с най-силен интерес, хората купуват на кубици месеци преди първия сняг. Причините са няколко – от страхове за по-скъпи сметки за ток и пелети, до притеснения за евентуално поскъпване на дървата и бъдеща смяна на валутата, съобщава Нова телевизия.

Домашният уют срещу разходите

За Цветана Трендафилова от Берковица отоплението на дърва е и традиция, и икономия. „На дърва отоплението ни е по-трудоемко, но уютът и топлината са много по-добри. А и за нашето семейство е по-евтино“, казва тя. Тази есен е поръчала шест кубика, но се готви за още, ако студовете се проточат, въпреки по-меките зими напоследък.

Цената за кубик в района варира около 100-110 лева, в зависимост от това дали купувачът сам ще обработва дървата.

Завръщане към печката

Много домакинства, които бяха преминали на пелети или климатици, отново се връщат към класическите цепеници. „Някои минаха на пелети, после им станаха скъпи, опитаха с ток, пак на дърва се връщат“, разказва Петър Иванов.

Колегата му Иван Найденов допълва, че повечето клиенти поръчват около осем кубика – количество, което до скоро изглеждаше достатъчно за цяла зима. Сега обаче мнозина предпочитат да се презапасят.

Законността под лупа

Северозападното държавно предприятие отчита сериозния ръст, но подчертава и друга важна страна – законният произход на дървата. „Хората предпочитат да си закупят в лева, въпреки че цените са и в евро и няма покачване“, обяснява директорът Ваня Каменова.

Тя предупреждава, че купувачите трябва да пазят документ за всяка покупка и дървата да са маркирани, защото дори при проверка в двора незаконната дървесина подлежи на конфискация.

Цветана Трендафилова вече обмисля втора поръчка, ако зимата надмине прогнозите. „Ние сме пенсионери и по цял ден сме вкъщи, което значи, че печката трябва да гори и да е топло“, казва тя. За хиляди като нея печката на дърва остава най-сигурният начин да преживеят студените месеци.

