Нов живот за последното зайче на Playboy
Вдовицата на Хю Хефнър обяви голяма промяна
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Вдовицата на Хю Хефнър обяви голяма промяна
Знаковата му копринена пижама е център на нескончаеми партита със знаменитости и модели
Прочутото лосанджелиско имение на създателя на сп. „Плейбой" Хю Хефнър беше продадено за 100 млн. долара. 90-годишният му досегашен притежател обаче...
Култовата вила на издателя на "Плейбой" Хю Хефнър намери купувач - той е син на милиардер и живее в съседство, съобщават световните агенции. Новият ѝ...
Хю Хефнър с последната си съпруга секси модела Кристъл
Минаваме на еротика с дрехи, обяви Хю Хефнър Една епоха приключва. "Плейбой" се готви за революционна промяна - да спре голите мацки от страниците. Н...
Пускат през октомври филм за звездата на "Реал" Играчите на "Реал" М са били редовни посетители в имението на Хю Хефнър. Това разкри бившето гадже на...