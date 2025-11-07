Ерол Мюмюн: Преобразяваме Кърджали. Най-доброто предстои

Нашата визия е да бъдем разпознаваема дестинация за културни преживявания, където историята оживява, а съвременният дух привлича хора от различни места и поколения, казва кметът Ерол Мюмюн в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

Когато поех общината през 2023 г., тя беше почти във финансов колапс. Стабилизирахме я

Кърджали не е имал толкова богата културна програма повече от десетилетие

Градът не помни такива мащабни строежи, инвестиции и работа

Върнахме надеждата на хората. Те повярваха, че Кърджали може да е модерен европейски град

Окончателно решихме проблема с недостига на места в детските градини и яслите

Общините не могат сами да се справят с водния проблем, нужна е подкрепата на държавата

- Г-н Мюмюн, на юбилейния спектакъл „България – страна на Чудесата“, организиран в Народния театър по повод 15 години от старта на кампанията за съхранение и опазване на културното наследство „Чудесата на България“, Кърджали взе голямата награда за дестинация на последните 15 години: Бранд Кърджали – сърцето на Родопите. Какво е Бранд Кърджали? Какъв дух и какво послание носи той?

- Отличието за Перперикон като дестинация на България за последните 15 години е доказателство, че колегите от всички сектори, свързани с туризма, работят добре и в екип. През последните две години, новото общинско ръководство, започна да мисли за туризма като индустрия. Обектът вече 25 години се проучва активно, главно със средства от държавата като един от приоритетните за страната. За последните около 20 години на Перперикон са изпълнени 7-8 мащабни проекта. Общината от своя страна активно търси финансиране по различни оперативни програми и по програмите за трансгранично сътрудничество. Общите инвестиции там са над 15 милиона лева. Перперикон е социализиран, консервиран и достъпен за хората. Тази година вече е посетен от близо 40 000 туристи, колкото е броят им за цялата 2024 г. Очакваното увеличение и на гостите, и на приходите от такси е 25%.

Имаме доста идеи, свързани и с останалите обекти. Още в началото на мандата са възложени геодезични заснемания на културно-исторически обекти, за да се инициират процедури по придобиване. Оказва се, че за голяма част от културно-историческите обекти в общината няма никакви документи. За да можем да ги поискаме от Министерството на културата, за да ги стопанисваме и социализираме, трябва да приключим процедурата със заснеманията.

- Кои са тези обекти?

- Крепостта край село Вишеград, пещерата Утроба. За нас е жизнено важно да приобщим и стопанисваме тези обекти, за да развиваме в пълен мащаб историческия туризъм.

- Туризмът е водещ отрасъл за Кърджали. Освен курортни комплекси като Главатарци, в цялата област има прекрасни обекти от културното наследство. Каква е програмата Ви за развитие на културно-исторически туризъм в Кърджали и региона?

- Да, туризмът вече се очертава като водещ отрасъл за Кърджали. Както подчертахте, областта има огромно културно наследство - като се започне от Перперикон и се стигне до Дървената джамия в Кирково. Целта ни е да превърнем града и областта в устойчива, модерна и привлекателна дестинация, която умело съчетава богатото наследство с динамичния дух на съвремието. Вярвам, че успехът идва тогава, когато местната идентичност се представи по модерен и достъпен начин . Затова залагаме на по-силна комуникация, на национални и регионални кампании, които показват Кърджали като град с характер, място на среща между култури, традиции и природа. Работим също така за визуално присъствие – видеа, фотографии, дигитален маркетинг, които да покажат не само историята, но и енергията на Родопите.

- Силен акцент поставяте и върху културните събития и фестивалния туризъм.

- Това са моментите, в които градът оживява, хората се срещат, а гостите се превръщат в приятели. Фестивалът, създаден по моя инициатива – Дни на приятелството, вече се утвърди като символ на отвореност и на партньорство. Предвиждаме и нови формати, които да подчертаят ентокултурното многообразие на региона, младите таланти и съвременното изкуство. Нашата визия е Кърджали да бъде разпознаваема дестинация за културни преживявания, където историята оживява, а съвременният дух привлича хора от различни места и поколения.

- В Кърджали и областта културно-историческото наследство вече е превърнато в ресурс за развитие на региона – нещо, което е основа и смисъл на регионалните брандове. Как това помага на местния бизнес и ангажира младите хора?

- Културно-историческото наследство на Кърджали не е спомен от миналото, то е актив, който носи реална добавена стойност. Когато историята и традициите се превърнат в част от съвременния живот на региона, това създава възможности, както за местния бизнес, така и за младите хора. Днес виждаме, че развитието на туризма около културните и природните обекти стимулира редица свързани сектори – хотелиерство, ресторантьорство, занаяти, транспорт, творчески индустрии. Младите хора също намират своето място в този процес чрез участия в събития, фестивали, креативни проекти, стартиращи бизнеси. Убеден съм, че така културното наследство, освен че е повод за гордост, може да бъде и инструмент за развитие и задържане на младите в региона. Затова ще продължим убедено да развиваме Кърджали като място, където историята и бъдещето вървят заедно, а местната икономика се укрепва чрез иновативен подход към традициите.

- Предстои приемането на държавния бюджет. Какви проекти на Кърджали са заложени в общинската инвестиционна програма и като кмет какви са очакванията Ви към държавния бюджет?

- Силно се надяваме бюджетът да бъде приет в законоустановените срокове. Знаете, че общинските бюджети зависят от това. Надяваме се този исторически първи бюджет в евро да бъде насочен към реалното решаване на проблемите на хората – инфраструктура, водоснабдяване. Не бива да се изключват сериозните инвестиции в образованието, в социалната политика.

Що се отнася до бюджета на Кърджали, той отново ще бъде насочен към решаването на важни проблеми за жителите на общината с инвестиции в инфраструктурата, улици, пътища, неотложни решения с водоснабдяването. Няма как в бюджета да не намерят място проекти, свързани с подобряването на образователната среда, на социалните услуги, проекти, насочени към най-младите, паркове, спортни площадки, зони за отдих.

- С встъпването си в длъжност като кмет в Кърджали поставихте ново начало. За две години градът е коренно преобразен и това стана ясно от мащабния отчет, който направихте по повод празника на Кърджали 21 октомври. Какво заварихте и кои са най-големите промени, които направихте?

- Благодаря Ви за тази добра оценка. Когато видим задоволството в хората, надеждата в техните очи и усмивките им, това ни дава увереност, че вървим по правилния път. Всичко, което се случи в Кърджали, отнема много енергия и сили. За две години се направиха доста неща, които кърджалийци чакаха от години. Градът бе забравен, оставен в ъгъла и хората бяха изгубили вяра, че може нещо да се промени и да се развива. Когато поех общината през 2023 г., тя беше почти във финансов колапс. Имаше натрупани задължения от близо 40 милиона лева, поети ангажименти за разходи над 68 милиона лева и в същото време разбита и амортизирана инфраструктура – улична и пътна мрежа в окаяно състояние, сериозен проблем с бездомните кучета и куп други нерешени проблеми. През миналата година изготвихме план за финансово оздравяване на общината, който беше съгласуван с Министерството на финансите. В момента община Кърджали стриктно изпълнява този план. Финансовото състояние на общината вече е доста по-добро в сравнение с полученото като наследство. Надявам се с мерките, които сме предприели и финансовите политики, които водим, реалните резултати да са налице след около 2-3 години.

Най-важното, което успяхме да направим, е, че излязохме от т.нар. дългова спирала. И въпреки че сме във финансово-оздравителен план, община Кърджали не спря да изпълнява своите задължения към обществеността. Напротив – продължи да се развива с много силни темпове, които вече се виждат.

- Определихте първите две години от мандата си като години на инвестициите. Кои са най-мащабните?

- Както самите хора казват – в Кърджали се случва едно малко чудо. Градът не помни такива мащабни инвестиции и такава работа. Хората повярваха, че Кърджали може да се развива и да се превърне в един европейски град, в една модерна община. За тези две години беше направен основен ремонт на 17 улици в града, на още около 36 улици бяха извършени текущи ремонти. Рехабилитирани бяха 5 общински пътя, чието окаяно състояние беше проблем за жителите на доста села. В населените места инвестирахме над 5 млн. лв. за обновяване на уличната мрежа. На 79 улици и площадки в населените места започна подмяна на пътната настилка с асфалт и бетон. В града и кварталите стартираха текущи ремонти на 30 улици, започват и основни ремонти на още 5 улици.

Започна строителството на приют за безстопанствени животни, саниране на жилищни и административни сгради, ремонт на читалища, детски градини, дом за възрастни хора и още, и още. Нашите съграждани имаха нужда да се случат тези проекти, за да укрепим Кърджали и градът да престане да бъде град със затихващи функции.

Сега за нас е много важно да решим въпроса с водоснабдяването на населените места. Не е нормално в ХХІ век, в страна пълноправен член на ЕС и НАТО, а от 1 януари и пълноправен член на еврозоната, да има населени места без питейна вода.

- Решаването на проблема с водата е ключов приоритет за ДПС-Ново начало. Депутатите, начело с председателя на партията г-н Делян Пеевски, подеха мащабна законодателна инициатива за преодоляване на водната криза в страната. Как стои този въпрос в Кърджали?

- Бих искал първо да благодаря на председателя на партията г-н Делян Пеевски и на парламентарната група за адекватната и бърза реакция. ДПС първа реагира адекватно и предприе конкретни мерки за решаване на водния проблем, който е не само проблем на Кърджали, а е проблем от национален мащаб.

Конкретно за Кърджали - над 45 населени места в общините Кърджали, Момчилград, Черноочене ползват вода за питейни и битови нужди от язовир Боровица. Община Кърджали има над 117 населени места и може би е в челната тройка на общините с най-много населени места. Основните проблеми са породени от ограничения дебит през летните месеци и се налага въвеждане на режим за ползване на вода в резултат на пресъхването на притоците на река Арда, на инфраструктурни и технически слабости. По-голямата част от мрежата е амортизирана и това води до много чести аварии. През последните две години община Кърджали реализира два инвестиционни проекта за подобряването на ВиК инфраструктурата. Това са водоснабдяване на село Болярци и довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна мрежа на село Черна скала. Проекти, които са в процес на изпълнение и ще приключат до 2025 г. са външна водопропроводна мрежа на махала Долна Бленика в село Долна Бленика и вътрешна водопроводна мрежа на село Главатарци. В Главатарци ще бъдем в помощ на местния бизнес, решавайки този проблем. Това ще доведе до привличането на повече туристи, предлагайки качествени условия за престой на гостите.

В редица населени места успяхме да осигурим редовен достъп на всички хора до питейна вода като висше човешко благо и право с допълнителни сондажни кладенци и подмяна на вътрешноводопроводна мрежа. В града подменихме 15 чешми в парковете и на други обществени места с нови. Общината е кандидатствала за финансиране от ПУДООС за водоснабдяване в селата Бащино, Звиница, Разголе.

Ако бъдем одобрени за финансиране, ще решим проблема с водата на големи райони с доста населени места. Една община, обаче, не може да се справи сама. Изключително важна е подкрепата на държавата.

- Бъдещето на младите в Кърджали е Ваш основен приоритет. Споменахме какво общината е направила за тях. Освен детски градини и ясли, раздавате на първолаците книжки в първия учебен ден. Какви са проектите свързани с децата и младите хора на Кърджали?

- Една тема, която докосва сърцето ми. Една тема, която за мен е лична кауза. Децата на Кърджали са винаги на първо място за нас. Те са нашата мисия. Няма да пестим усилия, за да създадем необходимия комфорт, независимо дали се касае за образование, култура или спорт. През септември 2024 г. открихме нови пристройки към две детски градини с капацитет за 100 деца. Открихме напълно обновената сграда на емблематичната за Кърджали Стара гимназия, в която след 16 години прекъсване отново се чу първия учебен звънец. С новата придобивка се реши въпросът с едносменния режим в две големи градски училища – Езикова гимназия „Христо Ботев“ и основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, които се помещаваха в една сграда. В най-голямото училище в Южна България – СУ „П.Р. Славейков“ започна изграждането на пристройка, в която ще има 10 класни стаи и актова зала за 300 души. През септември тази година прерязахме лентите на новоизградена детска градина в кв. „Възрожденци“ с капацитет 128 деца. Тази нова придобивка бе очаквана от дълги години от живеещите в квартала млади семейства. В Кърджали нямаше изградена нова детска градина от 50 години. През октомври отвори врати и обновената бивша ясла № 5 в центъра на града, която е с капацитет 64 деца. В рамките на 2 години осигурихме общо 300 нови места за най-малките жители на града в яслени и детски групи. По този начин проблемът с недостига на места в детските градини и яслите в Кърджали е окончателно решен.

За две години реализирахме доста мащабни проекти, работата продължава. Предвиждаме изграждане на поне по една нова детска площадка в дворовете на детските градини, както и изграждане на спортни площадки в дворовете на училищата. Даден е старт за строеж на нов Младежки център с модерна визия, привлекателен и с комфортно за младите хора оборудване. Сградата ще е с капацитет до 290 души.

- Впечатляващата бе културната програма за празника на Кърджали. Всеки ден през октомври имаше изложби, фестивали, спортни турнири. Организирахте Балканска среща на писателите, много концерти. Кои от събитията оставиха най-трайни спомени в хората?

- Културната дейност през 2024-2025 основно бе насочена към обогатяване на културния живот на гражданите, опазване на местните традиции и насърчаване на творческите инициативи. С разнообразие от събития и програми общината активно работи за развитието на културния сектор и за привличане на общественото внимание към местните таланти. Те са нашето богатство. Жителите на Кърджали ценят културата, изкуството - те обединяват хората. Кърджали не помни да е имал толкова богата културна програма през последното десетилетие. За празника на града ни тя включваше над 30 прояви – концерти, изложби, спортни мероприятия. След двегодишно прекъсване на дейността, ремонтирахме и открихме Художествената галерия „Станка Димитрова“, в която се съхраняват безценни картини на български майстори на четката и уникални икони. Обновен бе покривът на сградата, която е архитектурно-строителна недвижима културна ценност от местно значение. Подменени бяха таванът на втория етаж и осветлението, изкърпени и боядисани са стените, възстановени са експозициите. Градът ни бе домакин на националния фолклорен фестивал по танци „Перпера“, на първия международен шахматен фестивал с близо 300 участници от 12 държави. Имаше традиционно празнично шествие на учебните заведения, концерти и редица други прояви. От две години реализираме Дни на приятелството. Програмите бяха създадени с мисъл за всички – деца, младежи, възрастни. Те бяха послания към мира, разбирателството между етносите и културите, ценността на приятелството. Вярваме, че в днешния свят, изправен пред редица предизвикателства, приятелството е мостът, по който вървим заедно напред за една по-добра, по-хубава България, за една по-добра Европа, за един по-добър свят.

- В отчета си казахте, че превръщате Кърджали в град на бъдещето. Какво предстои?

Най-доброто тепърва предстои.

