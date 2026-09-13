Сърцето се свило на пенсионери като видели еврото
Защото пенсията е два пъти по-малка с новата валута
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Защото пенсията е два пъти по-малка с новата валута
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