Сърцето се свило на пенсионери като видели еврото

С традиционно дълги опашки, без нерви, но с евро банкноти започна раздаването на първите пенсии за 2026 година в Пловдив. Това съобщава TrafficNews.

Близо два часа хората са чакали пред двете гишета на пощата в район „Северен“. За първи път те получават пенсиите си в евро. Още в първите минути след отварянето на гишетата се е извила опашка.

„Два часа чаках, но това е нормално и няма общо с новата валута. Чинно си изчакахме парите, като служителките работеха много бързо. Не е имало проблеми нито от наша страна, нито от страна на момичетата.

Що се отнася до еврото – ще свикнем. Все пак моето поколение е преживяло два пъти смяна на парите. Вярно, все беше лев, но и с това ще се справим. Ако един човек е грамотен, няма да има проблем. Днес на опашката ми направи впечатление, че младите се затрудняват повече от нас, по-възрастните хора“, шегува се Люба.

В пощенския клон в „Изгрев“ раздаването на пенсиите се е забавило поради закъснение на инкасо автомобила с парите. Това обаче не е довело до напрежение.

„Опашката върви бързо, няма напрежение, има създаден ред. Колегите се справят бързо и не се създава смут или объркване. На всеки се обяснява подробно“, заяви охранител пред пощенския клон.

Хората разказаха, че са приели изключително емоционално пенсиите си днес.

„Когато видях паричките, че са двойно по-малко като сума, ми се сви сърцето. Знам, че размерът е същият, но в друга валута, но първоначалният шок беше голям“, разказа жителка на Столипиново. Тя изрази сериозна тревога, че в търговските обекти ще се възползват от по-възрастните и ще ги мамят. Въпреки това е категорична, че ще свикнат бързо.

„Ще се бъркаме в началото, но ще се оправим. Имаме млади хора около нас, ще ни помагат“, допълни жената.

Друга жителка на етническия квартал се е допитала до сина си, преди да посети пощенския клон на улица „Ландос“.

„Още вчера синът ми пресметна на телефона колко пари трябва да получа. Точно до стотинка евро ми бяха изплатени. Ние сме неграмотни хора, много ще ни е трудно. Моля се само да има повече съвестни хора и да не ни мамят“, каза пловдивчанката.

„Проблемът не е в еврото, просто хората останаха без пари по празниците и затова бързат да си ги вземат“, допълниха от клона.

Повечето пенсионери споделиха, че за първи път виждат новата валута и се притесняват.

