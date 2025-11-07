Борисов хвърли бомбата! Потвърди най-чаканата новина за "Лукойл"

"След като САЩ категорично казаха, че няма да позволят на "Гънвор" да купят "Лукойл", те веднага се оттеглиха. Аз имам доста повече информация от останалите. Днес вкарваме закон, с който копираме и надграждаме немския модел, за да може държавата да е сигурна. Всяко нещо се съгласува с нашите европейски и американски партньори, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една посока в руски компании, които да финансират войната в Украйна." Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Поема се пълният контрол върху "Лукойл", особен управител, немският модел", каза още той и допълни, че всички партии в мнозинството ще изберат особен управител, който да се справи перфектно с тази задача.

"До 21 ноември гоним всичко да е приключено. Особеният управител ще може да продава компанията", сподели лидерът на ГЕРБ.

"Имахме много хубав диалог с работодателите. ГЕРБ е партия, която защитава малкия и среден бизнес. Те са златната кокошка, която дават яйцата за парите в бюджета. И диалогът с тях е задължителен. Вече имаме толкова леви партии в парламента, че се разбрахме с работодателите как да се води диалогът", добави Борисов.

Уточни, че в БСП има двама души, които винаги говорят срещу мнозинството.

"Предстои ми среща със саудитският посланик", разкри Борисов.

"С такъв кмет София няма да има детска болница. Той е една седмица на карнавал в Рио де Жанейро. В Бургас детската болница в момента се обзавежда и на 1 януари ще работи. Както и в Пловдив. Софийският кмет е една седмица на карнавал насред кризата с боклука в столицата. Уволнява си главния архитект с есемес. Ако беше тук, щеше да отиде при Силви Кирилов и да имаме позиция", обясни бившият премиер.

"Сега не е лошо да ме назначи за главен архитект. Аз направих Южната дъга и щях да преместя багерите на Западната, защото там трафикът е чудовищен. А кметът 3 години нищо не прави", заключи Борисов.

