Борисов хвърли бомбата! Потвърди най-чаканата новина за "Лукойл"
07 ное 25 | 9:28
Иван Ангелов

"След като САЩ категорично казаха, че няма да позволят на "Гънвор" да купят "Лукойл", те веднага се оттеглиха. Аз имам доста повече информация от останалите. Днес вкарваме закон, с който копираме и надграждаме немския модел, за да може държавата да е сигурна. Всяко нещо се съгласува с нашите европейски и американски партньори, за да може към 21 ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една посока в руски компании, които да финансират войната в Украйна." Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Поема се пълният контрол върху "Лукойл", особен управител, немският модел", каза още той и допълни, че всички партии в мнозинството ще изберат особен управител, който да се справи перфектно с тази задача.

"До 21 ноември гоним всичко да е приключено. Особеният управител ще може да продава компанията", сподели лидерът на ГЕРБ.

"Имахме много хубав диалог с работодателите. ГЕРБ е партия, която защитава малкия и среден бизнес. Те са златната кокошка, която дават яйцата за парите в бюджета. И диалогът с тях е задължителен. Вече имаме толкова леви партии в парламента, че се разбрахме с работодателите как да се води диалогът", добави Борисов.

Уточни, че в БСП има двама души, които винаги говорят срещу мнозинството.

"Предстои ми среща със саудитският посланик", разкри Борисов.

"С такъв кмет София няма да има детска болница. Той е една седмица на карнавал в Рио де Жанейро. В Бургас детската болница в момента се обзавежда и на 1 януари ще работи. Както и в Пловдив. Софийският кмет е една седмица на карнавал насред кризата с боклука в столицата. Уволнява си главния архитект с есемес. Ако беше тук, щеше да отиде при Силви Кирилов и да имаме позиция", обясни бившият премиер.

"Сега не е лошо да ме назначи за главен архитект. Аз направих Южната дъга и щях да преместя багерите на Западната, защото там трафикът е чудовищен. А кметът 3 години нищо не прави", заключи Борисов.

Автор Иван Ангелов

