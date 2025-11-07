Хороскоп: Страшен късмет за лъва днес, телецът има нужда от енергия

Овен

Умението бързо да се ориентирате в ситуацията днес ще ви е от полза. Ще се появи важна информация, на която трябва да обърнете повече внимание. Покажете на любимия човек, че му имате доверие! Самотните имат шанс да срещнат сродна душа.

Телец

Мнозина от вас ще почувстват, че силите им са на изчерпване. Заемете се с изпълнението на задачите, които изискват по-малко усилия! Избягвайте физическите натоварвания, а така също и досадниците! Бъдете внимателни при работа с електрически уреди!

Близнаци

Периодът не е добър за бизнес. Внимавайте, защото може да станете жертва на измамници! Пестете физическите си сили. Не посещавате многолюдни места! Желателно е да си останете у дома.

Рак

Изпълнени сте със сили, но портфейлът ви е на път да се изпразни. Опитайте се да си изпълните важните ангажименти преди обяд! Внимавайте с разходите! Не купувайте компютри или мобилни апарати, защото вероятно ще се окаже, че са дефектни!

Лъв

Късметът ви се усмихва, но не залагайте пари! Налага се обаче днес да вършите няколко неща наведнъж и това може да ви изцеди. Не бива в този ден да пренебрегвате тези, които обичате! Дайте им това, което заслужават!

Дева

Може и да не вярвате в телепатията, но днес ще „улавяте“ чувствата и мислите на околните, без дори да подозирате, че имате такива способности. Всъщност те са заложени във всеки от нас и ако желаете, може да ги развиете. Не претоварвайте сърцето! Може да почувствате и болки в гърба.

Везни

Съветите на опитни колеги и на възрастните хора ще се окажат много полезни за кариерното ви развитие. Сега нищо не може да наруши спокойствието ви. Разчитайте повече на интуицията си! Може да влюбите, но връзката едва ли ще е дългосрочна.

Скорпион

Внимавайте с парите и не сключвайте имотни сделки! Желателно е да не подписвате документи. Опитайте се да намерите общ език с колегите! Сега не е моментът да сключвате споразумения или да водите преговори.

Стрелец

Ставате по-емоционални, но се налага да сте внимателни и тактични в отношенията си с вашите колеги и близки. Не търсете вината в другите за това, което ви се случва! Уязвим е и дванайсетопръстникът. Добре е да се подложите на диета, като избягвате месото.

Козирог

Периодът е подходящ за обсъждане на делови въпроси. Може да се споразумеете с шефа за по-висока заплата. Ще трябва обаче да полагате повече усилия на работното място. Не е желателно да ходите на лекар, защото има риск да ви постави грешна диагноза.

Водолей

Имате хубава идея, но реализацията й може да почака. Сега обаче може да се заемете с разработването на бизнес план. Планирайте внимателно средствата, които трябва да се вложат за начинанието! Не пренебрегвайте съветите и напътствията на по-опитни хора!

Риби

Сега е моментът да се докажете като добър професионалист. Съдбата ви дава възможности, които не трябва да се пропускат. Може да използвате времето и за разрешаване на спорни въпроси със свои роднини. Не пропускайте да зарадвате любимата и майка си с цвете!

Източник: Флагман

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com