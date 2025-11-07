Брад Пит стовари чук върху Анджелина Джоли

Ново напрежение между бившите съпрузи №1 на Холивуд.

Брад Пит е завел нов иск срещу бившата си съпруга Анджелина Джоли, в който настоява за обезщетение от 35 милиона долара. Делото е част от продължаващия съдебен спор между двамата за френската винарна "Шато Миравал", съобщи Pеople.

Според нови съдебни документи, подадени на 29-ти октомври, адвокатите на Пит са представили кореспонденция между двата екипа, свързана с продажбата през 2021 г. на дела на Джоли във винарната. Сред доказателствата има имейл от ноември 2023 г., в който адвокатите на Джоли потвърждават, че актьорът търси обезщетение в размер на 35 милиона долара.

"Г-н Пит е този, който заведе делото, и следва да поеме разходите за документите, които ще докажат или опровергаят твърдените щети", се посочва в изявлението на екипа на Джоли.

В друга кореспонденция от октомври 2023 г. адвокатите на актрисата твърдят, че Пит търси компенсация за "предполагаеми щети върху дейността на Miraval". Те също така обвиняват актьора, че отказва да предостави документи, свързани с четиригодишно споразумение за неразкриване на информация, което според тях прикривало негови "лични нарушения".

Адвокатите на Пит твърдят, че по-малко от шест месеца след като Джоли е продала своя дял, нейният екип е предложил ново взаимно споразумение за въздържане от уронване на доброто име във връзка с бракоразводния им процес.

Първоначалният иск на Пит е от 2022 г., когато актьорът обвини Джоли, че е продала своя дял на компанията Tenute del Mondo, част от Stoli Group, без неговото съгласие - в нарушение на предварително постигнато устно споразумение. Джоли отрече да е имало такова споразумение и подаде насрещен иск, като го обвини, че води лична война срещу нея.

Тя твърди, че Пит е отказал да купи нейния дял от винарната, тъй като тя не е приела да подпише споразумение за неразкриване на информация, целящо "да я накара да мълчи" за предполагаемото му насилие по време на инцидент през 2016 г. на борда на частен самолет. Властите тогава не повдигнаха обвинения срещу актьора.

Наскоро Джоли се позова на адвокатска тайна и отказа да предостави част от исканите документи, което според страната на Пит представлява неправомерно укриване на информация. На 27 октомври неговият екип поиска достъп до 22 документа. Следващото заседание по делото е насрочено за 17 декември.

