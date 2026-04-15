Общество

Жени Живкова отсече! Връща легенда на соца

15 апр 26 | 19:26
Стандарт Новини

Жени Живкова е решила да възроди легендарната Асамблея "Знаме на мира". 

Години наред асамблеята бе продължена чрез фонадацията на Жени Живкова „Людмила Живкова – Знаме на мира".

Тя бе създадена през 1999 г., във връзка с 20-годишнината от създаването на Международното движение „Знаме на мира".

Асамблеята бе реализирана до 2019-та, но COVID кризата слага край на инициативата.

В предаването по Би Ти Ви "Преди обед" Живкова ще обяви, че детската асамблея отново се възражда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Общество
Коментирай