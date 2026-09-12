Ебола настъпва. Американски лекар от Конго е евакуиран
Забраниха на чуждестранни пътници да влизат в САЩ, ако през последните 21 дни са били в държави, засегнати от епидемията
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Забраниха на чуждестранни пътници да влизат в САЩ, ако през последните 21 дни са били в държави, засегнати от епидемията
Въоръжена банда отвлякла американските доброволци и семействата им
София. През 1903 г. в семейството на християнски мисионери в Британска Източна Африка се ражда малкият Луис Лики. Това се случва на територията на пле...