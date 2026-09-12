Извънредна ситуация в Северна Гърция: Евакуация заради пожари
Властите активираха системата за спешно предупреждение 112
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Властите активираха системата за спешно предупреждение 112
Не се очакват понижаване на температурите и силни ветрове, а много дъжд и градушка
За партията е важно да се консолидира доброволческият ресурс на страната
София. Във връзка с усложнената оперативна обстановка в областите Видин, Бургас, Ямбол, Хасково и Сливен в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защи...
Днес от 13 часа ще бъдат използвани националните сигнали за тревога, съобщиха от МВР. Сирените ще бъдат тествани в 11 града - Бургас, Варна, Кърджали...
Варна. Ситуацията е тежка в цялата страна. Най-тежко е положението във Варна, където до момента има потвърдени шест жертви и продължава издирването. Т...
София. Въвеждане на предмет "Гражданска защита" в училищата предвижда правителството. Как да се защитават от природни стихии ще учат и служителите във...
София. Страната ни ще се включи в обучението на косовски специалисти в областта на гражданската защита. Решението беше взето на тазсутрешното заседани...
Ловеч. Значително са се повишили нивата на реките в Ловешко заради обилните валежи от тези дни. Това съобщи БНР. С 8 пъти се е покачило нивото на Ос...
София. "За България ще бъде по-добре, ако структурите на Гражданска защита и Пожарна безопасност бъдат извадени от системата на МВР." Това коментира в...
Пишем до юни програмите за военно обучение, казва комодор Димитър Ангелов