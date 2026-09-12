Всичко за Гражданска Защита

Следете всички новини, анализи и коментари за Гражданска Защита. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Политика Любопитно
Тестват сирените в 11 града

Тестват сирените в 11 града

Днес от 13 часа ще бъдат използвани националните сигнали за тревога, съобщиха от МВР. Сирените ще бъдат тествани в 11 града - Бургас, Варна, Кърджали...

13 октомври | 5:05
0 коментара
7179
Гражданска защита в школата

Гражданска защита в школата

София. Въвеждане на предмет "Гражданска защита" в училищата предвижда правителството. Как да се защитават от природни стихии ще учат и служителите във...

11 януари | 7:00
0 коментара
9130