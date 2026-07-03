Русия удари отново през нощта, Украйна брои нови жертви

Двама души бяха убити, а осем бяха ранени при руски атаки срещу Украйна през нощта, съобщиха местни власти в Телеграм, цитирани от Ройтерс. Най-тежкият удар е в граничната Сумска област, където руски дронове са поразили къща и са убили двама души. В Кривой Рог - родния град на президента Володимир Зеленски, седем души са ранени след руски ракетен удар срещу гъсто населен жилищен район.

Новите атаки идват в деня, в който Киев е в траур след масиран руски удар по столицата, отнел живота на най-малко 27 души.

Удар по къща в Сумска област

Ръководителят на Сумската регионална военна администрация Олег Григоров съобщи, че руските дронове са ударили жилищна сграда. При атаката двама души са загинали, а един е ранен.

Сумска област е граничен регион и остава сред зоните, които често са подложени на руски удари с дронове и артилерия. Местните власти не съобщават за военна цел на мястото на удара.

Ракета рани седем души в Кривой Рог

В Кривой Рог седем души са ранени след удар с руска ракета срещу гъсто населен жилищен район. Това съобщи ръководителят на градския съвет за отбрана Олександър Вилкул.

Градът, който е родно място на Зеленски, многократно е бил цел на руски ракетни атаки от началото на пълномащабната война. Този път ударът отново е засегнал цивилна зона, а властите уточняват щетите и състоянието на пострадалите.

Киев спусна знамената

Днес в Киев е ден на траур след масираната атака срещу украинската столица. Кметът Виталий Кличко обяви, че знамената на общинските сгради ще бъдат спуснати наполовина, а развлекателните събития в града са забранени за деня.

Според украинските власти при атаката срещу Киев Русия е използвала 74 ракети и 496 дрона. Основната посока на удара е била столицата, където бяха поразени жилищни сгради, а спасителите продължиха да търсят хора сред руините.

Натискът върху Украйна се засилва

Кремъл заяви след удара по Киев, че Русия ще продължи да засилва натиска върху Украйна. Говорителят Дмитрий Песков каза, че атаките са били насочени срещу „военни или квазивоенни цели“, докато украинските власти съобщават за разрушени жилищни сгради и цивилни жертви.

Ройтерс отбелязва, че в петата година на войната Русия е увеличила ракетните и дроновите атаки, особено срещу Киев, а Украйна на свой ред засилва ударите си с дронове срещу руския енергиен сектор. Това превръща всяка нова нощна тревога в част от по-широка спирала на ескалация.

Войната остава без пауза

Новите удари показват, че след масираната атака по Киев не е настъпило затишие, а обратното - натискът се разпростира по различни региони. Сумска област и Кривой Рог отново влизат в картата на нощния терор, докато столицата погребва жертвите си. За Украйна това е още един ден, в който фронтът не е само на бойната линия, а и в жилищните квартали.

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