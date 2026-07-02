Русия превърна Киев в огнен капан. Има жертви и ранени

Киев преживя една от най-тежките си нощи от началото на пълномащабната руска инвазия. Русия атакува украинската столица с балистични и крилати ракети и дронове, като ударите засегнаха всички 10 района на града от двете страни на Днепър.

Първоначално кметът Виталий Кличко съобщи за най-малко 11 ранени, а по-късно украински и международни медии съобщиха за нараснал брой жертви и пострадали. Хиляди хора се укриха в метростанции, докато експлозиите разтърсваха града часове наред.

Кличко написа в Телеграм, че „Киев е под атака от балистични ракети и безпилотни летателни апарати“ и призова жителите да останат в убежищата. Той описа ударите като „яростна вражеска атака“ и съобщи, че спешни екипи са изпратени към засегнатите места. Сред ранените има и парамедик, чието състояние е изключително критично.

Множество експлозии са били чути през нощта в столицата, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за приближаващи балистични ракети. По данни на Асошиейтед прес удари и пожари са регистрирани на десетки места в града, включително жилищни сгради и гражданска инфраструктура. В един от районите е имало срутване на части от жилищен блок, а в други са избухнали пожари в домове и високи сгради.

Свидетели разказват за горящ покрив на сграда на централен булевард и експлозии в западната част на Киев. В подобни часове градът вече не прилича на столица, а на карта на оцеляването - едни тичат към метрото, други чакат новини за близките си, а спасителите влизат в ударените места, докато тревогата още не е приключила.

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди още преди атаката, че Русия готви нов масиран удар. По време на посещение в Дъблин той заяви, че Москва нанася нападения със стотици дронове и десетки ракети на всеки една до две седмици, и призова украинците да слушат сигналите за въздушна тревога и да търсят убежище. След предупрежденията Зеленски съкрати пътуването си и се върна към Украйна.

Ударите срещу Киев идват на фона на засилени руски атаки срещу столицата през последните седмици. В същото време Украйна разширява собствената си кампания с дронове с голям обсег срещу руски военни и енергийни обекти, което според Ройтерс е довело до проблеми с горива и прекъсвания на доставки в Русия. Това не намалява жестокостта на нощта в Киев - то само показва колко опасно войната се плъзга към още по-тежка размяна на удари.

Въздушна тревога и експлозии са съобщени и в други части на Украйна, включително Запорожие и Павлоград на югоизток, както и Суми и Харков на североизток. Към момента няма пълна информация за всички щети и жертви извън столицата. Киев обаче отново понесе символичния и човешки удар - градът, който Русия не успя да превземе, продължава да бъде наказван от въздуха.

Полша вдигна изтребители през нощта като превантивна мярка след руската атака срещу Украйна, съобщиха полските въоръжени сили. Варшава обяви, че действията са насочени към защита на въздушното пространство, особено в районите, съседни на застрашените украински региони. Това е още един знак, че всяка масирана руска атака вече не е само украинска трагедия, а тревога за целия източен фланг на НАТО.

Нощта в Киев показа отново най-страшната логика на тази война - цивилните градове плащат цената на военния натиск. Русия удря, Украйна предупреждава и отбива, Европа вдига самолети, а хората под земята чакат да разберат дали домът им още стои. След такава атака думите за „умора от войната“ звучат кухо, защото за Киев войната не е далечен фронт, а сирена, взрив и огън над покрива.

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