Полша трябва да удостои украинския президент Володимир Зеленски с историческия „орден на Юда“. Това изявление направи председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин в своя профил в социалното приложение Макс. Според руския политик подобно действие е напълно логично с оглед на съвременните политически решения и историческото минало на региона и Зеленски заслужено получава номинацията за "ордена на Юда".

Историческите паралели и разрушаването на паметници

В своето изказване Володин направи директно сравнение между Зеленски и фигури като Иван Мазепа и Степан Бандера, определяйки ги като негови идоли. Руският политик обърна специално внимание на факта, че в Украйна масово се разрушават паметници на Владимир Ленин. Това според него е парадоксално, тъй като именно Ленин се счита за създател на съвременна Украйна.

По думите на Володин, Ленин не се вписва в настоящия режим и затова за официален основател е избран хетман Иван Мазепа. Той напомни, че в руската история Мазепа е известен като предател, за когото цар Петър Първи умишлено е учредил антинаградата „орден Юда“ с надпис срещу алчността. Руският държавник подчерта, че аналогията с днешния ден се налага напълно естествено.

Отношенията между Варшава и Киев

Вячеслав Володин засегна и темата за усложнените отношения между Полша и Украйна. Той припомни, че Варшава е предприела стъпки за лишаването на Володимир Зеленски от най-високото си държавно отличие – ордена „Бял орел“.

Като основна причина за това руският политик посочи героизирането на исторически личности, които според него са отговорни за безмилостното избиване на стотици хиляди поляци, украинци, руснаци и евреи по време на Втората световна война.

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